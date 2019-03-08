banner255
Yürekler yandı
Yürekler yandı
177 0
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
333 0
 
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
41 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
48 0
103 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
53 0
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
55 0
banner82

Diyarbakır'da bulunan tablo Picasso'mu

banner27

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, aralarında tabloyu satmaya çalışanların da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

banner262
Diyarbakır'da bulunan tablo Picasso'mu
banner267

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen nü tablo bulundu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin tarihi bir tabloyu satmak için alıcı aradığı bilgisine ulaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda dün Yenişehir'de düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin tarihi tabloyu satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahısların üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan adli aramada, papirüs kağıdının üzerine resmedilmiş çıplak kadın ve erkek figürleri bulunan tablonun arkasında İngilizce olarak 'çıplak katil, bu şaheser Picasso eseri olup bizim tarafımızdan gösterime sunulmuştur' yazısı ve Irak Ulusal Müzesinin mührü bulunan, ön kısmında Picasso'ya ait olduğu değerlendirilen imzanın bulunduğu tablo ele geçirilmiştir."

Açıklamada, tablonun muhafaza altına alındığı, olayla ilgili 3'ü tabloyu satmaya çalışan toplam 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.