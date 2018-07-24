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Diyarbakır'da bir garip olay

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Diyarbakır’da bir vatandaşın, istediği ücrette anlaşamadığı için satmadığı iki katlı evi yolun ortasında kaldı

Diyarbakır'da bir garip olay
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaklaşık 4 ay önce yapımına başlanan 1,5 kilometrelik yolun ortasında iki katlı bir evin kaldığı tespit edildi. Mimar ve mühendislerin uzu süre çalışmaları sonucu yol başka yöne verilemeyince iş ev sahibi ile anlaşmaya kaldı. İki şeritli yolun ortasında kalan evin sahibi ile görüşen belediye yetkilileri, ilk başlarda olumsuz yanıt aldı. Bir süre sonra evini satmaya ikna olan vatandaş bu sefer de verilen miktarı az bularak evin değerinde satılmasını istedi. Yaklaşık 5 ay süren görüşmeler sürerken, belediye çalışanları da önce yolu temizleyip ardından asfalt çalışmalarına devam etti. 5 aylık sürenin ardından iki taraf da anlaşamayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sahibinin satmadığı iki katlı ev, duble şeritli yolun tam ortasında kaldı. Yoldan geçen araçlar evin önüne bırakılan trafik levhaları ile ters şeride girmek zorunda kalırken, çevre esnafı da yolun bir türlü tamamlanmamasından şikayetçi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede yol yapımı yaklaşık bir yıl önce kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. Yolun ortasında kalan evin sahibi Cihan Arslan, verilen bedeli az bulması nedeni ile mahkemeye başvurarak yıkımı durdurma kararı aldırdı. Bunun üzerine tekrar iletişime geçilen ev sahibi ve belediye yetkilileri, uzlaşmak için tekrar bir araya geldi. Uzlaşma sağlanamazsa belediye yetkilileri, karşı dava açarak sorunu çözmek için girişimlerine devam edecek. 
Mülk sahibi Cihan Arslan ise, belediyenin kendilerine verdiği fiyatın, normal değerin çok altında olduğunu söyledi. Arslan, kamulaştırma sonrası yıkım kararını durdurduklarını, uzlaşma yöntemi ile sorunun çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

 

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