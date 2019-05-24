 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
8 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
22 0
 
29 0
57 0
111 0
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
Kayalp, İngiltere’de rinkleri sallıyor
134 0
24 0
banner82

Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

banner27

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1400 yıllık deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı dini motifli kitap ele geçirildi.

banner262
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
banner267

 

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır kent merkezinde oturan 3 şüphelinin, ellerinde bulundurdukları 1400 yıllık papirüs kağıdı üzerine yazılı kitabı satmak için alıcı aradıkları bilgisini edindi. 

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle şüphelilere yönelik operasyon başlattı. 

Operasyonda, şüpheliler deri kapaklı, papirüs kağıdına yazılı, 18 yaprak ve 36 sayfadan oluşan dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.