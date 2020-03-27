Dilek, koronadan ölüme nasıl gitti?

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Dilek Tahtalı yeni tip corona virüsüne yenik düştü.

Tahtalı'nın, ölmeden önce sosyal medya hesabından virüsün etkisini gözler önüne seren paylaşımları dikkat çekerken, virüsünün ciddiye alınması çağrısını içeren bir mesajı da paylaştığı görüldü. Tahtalı, Türkiye'de resmi olarak açıklanan ilk vakadan 3 gün önce yaptığı paylaşımda "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..." ifadelerini kullanmış.

Dilek Tahtalı yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanede bir süre tedavi gören Dilek hayata tutunamadı. CHP 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı’nın evin tek çocuğu ve bekar olduğu öğrenildi. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek Tahtalı, Amasya'da toprağa verildi.

Türkiye'nin en genç corona virüsü kurbanı 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeğeni Tahtalı'yı corona virüsünden kaybeden eski vekil Topal, genç kadının 3 hastane dolaştığını, sabaha kadar sedyede beklediğini ve ilk raporda corona tanısı olmadığını söyledi. Türkiye'de ilk kez corona tanısı konulduğu gün, genç kadının 2 hastanede yer bulamaması dikkat çekti.

İstanbul’da Yeşilköy Acıbadem Hastanesi’nde hemşire olarak çalışırken hastalanan ve hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın cenazesi memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünde toprağa verildi.

24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal’ın yeğeni olan genç kadının cenazesi köy mezarlığına defnedilirken, törene sadece yakın akrabaları katıldı. Eski milletvekili Topal, törene katılımın az olması için partiden ve camilerden duyuru yapıldığı söyledi.

ÜÇ HASTANE DEĞİŞTİRDİ

Cenaze törenine katılamadığını dile getiren eski milletvekili Ramis Topal, köy halkından da katılmamalarını istediklerini belirterek şunları söyledi:

Yaşlı kesim köyde fazla. Tedbir amaçlı katılım olmamasını istedik. Sadece yakın akrabalar katıldı. Yeğenim 7 mart ve devam eden günlerde sosyal medya hesabından hasta olduğunu duyurmuş.

10 mart akşamı Cerrahpaşa Hastanesi’ne götürülüyor. Zatürre olabileceği düşünülüyor. Ancak yoğun bakımda yer olmadığı için Samatya Hastanesi’ne gönderiliyor. Burada da yoğun bakımda yer bulunamıyor ve sabaha kadar yani sedyede bekletiyor. Sonra özel bir hastane yer bulduk ve oraya yerleştirdik.

Ardından da Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne gönderildi. Burada da hayatını kaybetti.

CORONA TANISI YOKTU

Yeğeninin hayatını kaybetmesi üzerine hastaneden ölüm raporu istediklerini ifade eden Topal, “Raporda salgın hastalık doğal ölüm diye yazıyordu. Biz de annesinin son kez görmesini istedik. Ancak bize izin vermediler. Bunun üzerine epikriz raporunu istedim. Bu raporda corona virüsü teşhisi konulduğu yazıyordu. Son günlerde oldukça iyi gelişmeler göstermişti. Ancak yeğenim bu hastalığın üstesinden gelemedi” diye konuştu.

GENÇLER DİKKAT ETSİN

Hastalığın sadece yaşlılar için tehlikeli olduğunu düşünenleri de uyaran Topal, “Gençler bana bir şey olmaz mantığıyla sokaklarda dolaşmasın. İşi olmayan evden dışarıya çıkmasın. Bu hastalık genç yaşlı ayırmıyor. Benim yeğenim 33 yaşındaydı. Gençlerde kendilerine dikkat etsinler ve tedbirlerini alsınlar” dedi.

Corona virüsünden hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın, bekar ve evin tek çocuğu olduğu belirtildi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde çekildiği belirtilen videoyu paylaşarak, “120 milyarı kanala gömebilecek kadar zenginseniz, sağlık emekçilerimiz neden her gün ‘Maskemiz, gözlüğümüz, eldivenimiz yok’ diye feryat ediyor. Ey AKP, yaşadıklarımız vicdanlarınızı hiç mi sarsmıyor? 18 yıllık iktidarınızın yarattığı sağlık sistemi videoda. Hala mı kanal?” diye yazarak tepki gösterdi.