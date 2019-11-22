Dijital Hizmet Vergisi ile Birlikte Üç Yeni Vergi TBMM’de Kabul Edildi

Seçimlerden sonra zaruri tüketim ürünlerine gelen zamlar vatandaşı isyan ettirmişti. Yapılan zamlara yeni yeni alışmaya çalışırken, dün 3 yeni vergiyle ilgili düzenleme teklifi meclis tarafından onaylandı.

Haziran ayında tamamlanan İstanbul Yerel Seçimlerinin ardından elektrikten suya, doğal gazdan gıda ürünlerine kadar pek çok şeye zam gelmişti. Yüksek oranlarda gelen ve faturalara yansıyan zamlar nedeniyle halk isyan etmişti. Dün ise Dijital Hizmet Vergisi ile birlikte 3 yeni vergi ile ilgili düzenlemeyi içeren teklif Türkiye Millet Meclis’i tarafından kabul edildi. Yeni vergilerle ilgili kanun Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi dün, konaklama, dijital hizmet ve değerli konut vergisi ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifini onayladı

Resmi Gazete’de yayınladıktan sonra yürürlüğü girecek kanuna göre, Dijital Hizmet Vergisi Oranı yüzde 7.5 olacak, Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak;



Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar “değerli konut vergisi”ne tabi olacak.

Peki yeni vergi kanunu düzenlemeleri neleri kapsıyor?

Dijital Hizmet Vergisi



Dijital Hizmet Vergisi; dijital hizmet sağlayıcıları tarafından tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri için bir bedel ödenmesini kapsıyor.

Ayrıca, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler ile kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat da Dijital Hizmet Vergisi kapsamında yer alacak. Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilecek aracılık hizmetleri de aynı vergiye tabi olacak.

Öte yandan Dijital Hizmet Vergisi’nin oranı yüzde 7.5 olacak. Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Dijital Hizmet Vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmeyecek. Düzenlemede ayrıca vergi güvenliği gibi detaylar da yer alıyor.

Konaklama Vergisi



Yeni düzenlemeyle getirilecek olan Konaklama Vergisi’yle artık tatile çıkacaklardan vergi alınacak. Buna göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi’ne tabi olacak.

Konaklama Vergisi bedeli geceleme başına 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak alınacak. Daha sonra bu oran yüzde 2’ye çıkacak. Konaklama Vergisi’ni vatandaş ödeyecek. Cumhurbaşkanı vergi oranını bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

Değerli Konut Vergisi



Bu yeni düzenlemeye göre ise, eğeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar “değerli konut vergisi alınacak. İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

Vergi cezalarında indirim oranı yüzde 50 olarak belirlencek



Vergi ziyaı (gecikme vb.) cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanılmasına imkan sağlanacak.

Tüm bunların yanı sıra yeni kanun teklifi; gelir vergisinin üst diliminin artırılması, spor hakemlerine vergi ve ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımlarıyla ilgili pek çok düzenlemeyi kapsıyor