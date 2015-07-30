Devlet Bahçeliden terör açıklaması

Tokata gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde artan terör olayları ve Şırnakta 3 askerin şehit düşmesi ile ilgili olarak, Her gün üzülerek bazı emniyet güçlerinin, silahlı kuvvetli mensuplarının...

Tokata gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde artan terör olayları ve Şırnakta 3 askerin şehit düşmesi ile ilgili olarak, Her gün üzülerek bazı emniyet güçlerinin, silahlı kuvvetli mensuplarının ve vatandaşlarımızın şehit haberleri gelmektedir. Üzüntümüz büyüktür ama Türk milleti güçlüdür ve bunun altından mutlaka kalkacaktır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin genişletilmiş il istişare toplantısına katılmak üzere karayolu Ankaradan Tokata geldi. Partililer tarafından Tokat-Turhal Karayolu havaalanı kavşağında karşılanan MHP lideri Bahçeli, ardından toplantının düzenlendiği 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayına geçti. Burada partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Bahçeli, toplantının yapılacağı Adnan Menderes konferans salonuna girdi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan program daha sonra basın mensuplarına kapalı şekilde devam etti.

ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ



MHP lideri Bahçeli, toplantı çıkışı basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, son günlerde artan terör olayları ve bugün Şırnakta 3 askerin PKKlılar tarafından şehit edilmesini hatırlatması üzerine şunları söyledi: Türkiyede 7 Haziran seçimlerinden bugüne kadar geçen süreç içerisinde PKK ihanet örgütünün terörü tırmandırdığına şahit olmaktayız. Her gün üzülerek bazı emniyet güçlerinin, silahlı kuvvetli mensuplarının ve vatandaşlarımızın şehit haberleri gelmektedir. Üzüntümüz büyüktür ama Türk milleti güçlüdür ve bunun altından mutlaka kalkacaktır. Terörü yerle bir edecektir ve bütün milletimizin arzuları istikametinde terör belasından Türkiyeyi kurtaracaktır. Bu bakımdan bugün almış olduğumuz haber çok büyük bir üzüntü içerisinde bizi üzüyor. Milletimize başsağlığı diliyoruz, şehitlerimize Cenabı Allahtan rahmet diliyoruz, ailelerine başsağlığı diliyoruz. İnşallah bu terör faaliyeti en kısa sürede son bulur.

CHPYİ ELEŞTİRDİ



CHPnin terör oylarıyla ilgili Mecliste komisyon kurulması önergesini eleştiren Bahçeli, şöyle konuştu: Bununla ilgili olarak da TBMMnde dün bir terörün tekrar gözden geçirelim, teröre bazı konularda yeni ilkeler, yeni tedbirler ilave edelim diyerek CHP ve HDPnin işbirliğinin ne kadar yanlış olduğunu bugünkü acı haberle milletimiz bir daha görmüş oldu. Özellikle CHPye sesleniyorum. HDP özentili milletvekillerinin tahrikinden kurtarılmalıdır Cumhuriyet Halk Partisi.

HİÇ KİMSE KAHRAMANLIK YAPMASIN



HDP Eş Genel Başkanı Demirtaşın dokunulmazlıkla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Bahçeli şöyle dedi: O Yargıtay Başsavcılığının başlatacağı bir yargı süreci sonrasındadır. Hiç kimse kalkıp kahramanlık yapmasın. Günü geldiğinde, dokunulmazlık meclise geldiğinde MHP ne yapacağını bilir. MHP lideri Bahçeli buradaki açıklamasının ardından öğlen yemeğine geçti.