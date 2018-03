Devlet Bahçeli: Oyalanmayın, savsaklamayın

Bahçeli, Derhal silahlar susmalı, mutlak çatışmasızlık haline dönülmelidir diyen Akil İnsanlar heyetine çok sert sözlerle yüklendi ve Şu pişkinliğe bakın; derhal silahlar susmalıymış, mutlak çatışmasızlık olmalı, taraflar arasında...

Bahçeli, Derhal silahlar susmalı, mutlak çatışmasızlık haline dönülmelidir diyen Akil İnsanlar heyetine çok sert sözlerle yüklendi ve Şu pişkinliğe bakın; derhal silahlar susmalıymış, mutlak çatışmasızlık olmalı, taraflar arasında diyalog kurulmalıymış. Ah akılsızlar ah! Budanan akil korosunun geride kalan tortuları, toplumda barış fikrinin demlenmesi için çaba göstermişler, sorumluluk almışlar. Hayret! dedi. Bahçeli koalisyon görüşmeleri yapan AK Parti ve CHP heyetlerine de çağrıda bulunarak AKP ve CHPye diyorum; oyalanmayın, savsaklamayın; buyurun hükümeti kurun ve terörün kökünü kazıyana kadar da mücadele edin. dedi.

İşte MHP lideri Bahçelinin açıklamaları:

TÜRKİYE ÖLÜME YATIRILIYOR



Bu akşam tüm önyargılardan arınarak, tüm siyasi ve ideolojik aidiyetleri beklemeye alarak düşünelim, ülkemizin halini göz önüne getirelim. Türkiyenin bağrı ateşe veriliyor, milletin tarihi hakları kundaklanıyor; vatan evlatları şehit ediliyor; susalım, duralım mı?

Kuzum, oğlum, yavrum, yiğidim, şehidim sesleri Anadolunun her ocağından volkan gibi patlıyor, her hanesinden sel gibi yayılıyor. Feryatlar yüreklere taş gibi oturuyor, gözyaşları sağanak gibi yağıyor. Analar, babalar, yavrular inim inim inliyor. Yarabbi sabır ver! Her bir şehidimizin içimizi burkan ayrı bir hikayesi var. Hepsi vatan için canlarını ortaya koydular, gencecik yaşta Hakka yürüdüler. İki gün evvel Pozantı Emniyet Müdürlüğüne saldıran hainler polis memurları Serdar Kazarı, İsa İpeki şehit ettiler. Bir kez daha yandık. 30 Temmuzda Piyade Teğmen İbrahim Tanrıverdi, Piyade Onbaşı Hamza Yıldırım, Piyade Er Ömer Kağan Kandemir teröristlerce şehit edildi.

Bugün Jandarma Uzman Çavuş Ali Gökçe Karsın Kağızman ilçesinde, teröristlerin döşediği mayına basarak şehit oldu. Ve bir kez daha kahrolduk. Kan tutkunu alçaklar Karsta, bir demiryolu işçimizi katlettiler, yolları kestiler, araçları yaktılar, polislerimizi kaçırdılar. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Milletimizin, ailelerinin ve hepimizin başısağolsun diyorum.

Terör simsiyah alçı gibi her tarafı sarıyor, hainlerin suç ve günah dosyası kabardıkça kabarıyor; daha vahimi ise Türkiye ölüme yatırılıyor. Tam da bu sırada, uzun bir sessizlik dönemine gömülen sözde akillerden arızalı ve defolu bir grup yüzsüzce, arsızca devreye giriyor.

AKİL İNSANLARA ELEŞTİRİ



Uzun bir süre önce sormuştum; bu 63lükler, bu 12 kötü adam nerededir; niçin konuşmazlar, niçin fikir ve görüş paylaşmazlar diye. Bugünkü ihanet gösterine 25 kişinin çağrılıp 10nun katıldığı ve 20sinin de imza verdiği sözde akil azınlığa anlaşılan PKKdan emir geldi. HDPnin kirli tebligatı, Kandilin kanlı ihbarnamesi, İmralının küflü davetiyle toplanan bir avuç ucube akil millete adeta rest çekti.

İktidarın içine yuvalanmış işbirlikçi çeteler sayıları 63den 20ye inmiş akıl tutulmasıyla malul şahsıları görülen o ki, harekete geçirmiş. Şu pişkinliğe bakın; derhal silahlar susmalıymış, mutlak çatışmasızlık olmalı, taraflar arasında diyalog kurulmalıymış. Ah akılsızlar ah! Budanan akil korosunun geride kalan tortuları, toplumda barış fikrinin demlenmesi için çaba göstermişler, sorumluluk almışlar. Hayret!

Kendilerine akil diyen, gerçekte de sakil ve çakıl akıllı olan bu güruh, Türkiye Cumhuriyeti ile PKKyı iki eşit taraf olarak lanse ediyor. Bu utanmazların sözcüsü olan Türk ve Türkiye düşmanı olan şahıs, ne şehitleri ağzına alıyor, ne terörü kınıyor, ne de vatan diyor.

Demek istiyorlar ki PKKya teslim olun ülke ve milletten vazgeçin; kısaca yaşamayın, nefes almayın tarihi emanet ve sorumlulukları yok sayın. Bugün 20 meczup imza atmış; 78 milyon Türk vatandaşı 20 PKK hafiye ve hayranını affetmeyecek, işbirlikçilerini aklından da çıkarmayacaktır. Hissizlik ve hiçlik verkaçıyla Türkiyeye çalım atmaya teşebbüs edenler elbette milli vicdanlarda öğütülmekten kurtulamayacaklardır. HDP ve PKKya tercümanlık görevine gönüllü yazılan köksüz aydınlara kıblesiz liberallere, yersiz-yurtsuz yazar ve gazetecilere yeter diyelim.

AK PARTİ VE CHPYE ÇAĞRI



Kalbi vatan için çarpmayan, vicdanı bu ülkenin geleceğine hizmet etmeyen satılık kalem ve düşünce sefilleriyle ortak bir istikbalimiz olamaz. Terör saldırıları dayanılmaz hal almışken PKK severliği elden bırakmayanlara akil değil, kireçlenmiş ve küllenmiş zihniyet denir. Artık, AKP ile CHP zamana oynamayı bırakmalı, top çevirmeyi terk etmeli, derhal ve çok acil koalisyonu kurup Türkiyenin önünü açmalıdır. Buhrandan buhrana yuvarlanmamızın, huzur ve sükûnet bulamayışımızın derinlik ve genişlik kazandığı bu şartlarda kimse ipe un sermemelidir. AKP ve CHPye diyorum; oyalanmayın, savsaklamayın; buyurun hükümeti kurun ve terörün kökünü kazıyana kadar da mücadele edin.