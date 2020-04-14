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Denizli’de akılalmaz firar!

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Denizli'de corona şüphelisi, tedavi gördüğü hastanenin üçüncü katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayıp kaçtı.

Denizli’de akılalmaz firar!

Olay, Denizli Devlet Hastanesi’nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Ufuk G. corona virüsü şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Ufuk G.’nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

YAKALANDI

Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G.’nin üçüncü kattaki odanın penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine görevliler polise haber verdi

Yapılan araştırmada Ufuk G.’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’ne gittiği tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yakalanan Ufuk G. tekrar hastanede tedavi altına alındı.

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