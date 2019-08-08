Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Denizli'de saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bundan 6 dakika öncesinde ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı.



Son deprem saat 14.25'te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan depremin büyüklüğü 6.0 olarak kaydedildi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı, 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD verilerine göre saat 14.19'de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntılar Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

YIKILAN BİNALAR VAR



Bozkurt ilçesinde bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Şehirde birçok bölgeye elektrik verilemiyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

NTV'ye konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" dedi. Çelik, şunları söyledi:

"15-20 saniyenin üzrinde süren bir deprem yaşadık. Kriz masasını oluşturuyor. Pek çok evde hasar var. Çatılar çöktü, güneş enerjileri çatladı. Derin çatlaklar var. 1-2 ev yıkılmasına rağmen ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil. Vatandaşlarımız çok korktu, şu anda herkes dışarda. Vatandaşlarımızı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hepsine ulaşamadık, bazılarında hasar olduğunu öğrendik."

"100 HANE GİRİLEMEYECEK DURUMDA"

Tutluca Belediye Başkanı Hüdai Karaşahin ise şunları söyledi:

"192 hanemiz var. 100 kadarı hasarlı girilemeyecek hanemiz var. Herkes dışarda gölgeliklerde oturduğu için can kaybı yok. Yardım bekliyoruz, barınma ihtiyacımız var. Evlerin çoğu kerpiç, betonarme evler daha fazla hasarlı."

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ise ilçede yıkım ve yaralanma olmadığını söyledi.

"YENİ DEPREM OLABİLİR HASARLI BİNALARA GİRİLMEMELİ"

NTV canlı yayınına telefonla katılan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin bilgi verdi. İki depremin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyen Tüysüz, şunları kaydetti:



"Bu iki deprem birbirinden bağımsız iki deprem. Jeolojik açıdan bizim için beklediğimiz bizim için sürpriz olmayan depremler. 6 önemli bir sarsıntı, hasar beklenebilir. Özellikle fayın üzerinde olan bölgelerde. Bu nedenle arkasından 5-5.5 büyüklüğünde depremlerin gelmesi beklenebilir. Hasarlı binalar varsa inceleme yapılana kadar girilmemelidir."