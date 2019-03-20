Denizli'de 5,5'lik deprem

Denizli Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege Bölgesi ile Güney Marmara'daki illerde hissedildi. Depremin ardından bölgede 4,2, 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu. Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Can kaybı yaşanmazken, panikle sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Acıpayam ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu.

Deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara kentlerinde de hissedildi.

DEPREM SONRASI 16 ARTÇI

Depremin ardından bölgede büyüklüğü 1,8 ile 4,8 arasında değişen 16 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 09.38'de 4,8, 09.41'de 4,5, 09,52'de de 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

Bölgedeki fay hattının devam eden hareketliliği takip ediliyor. Acıpayam ve çevre yerleşim birimlerinde ekipler hasar tespit çalışması yapıyor.

ÖNCESİNDE 18 SARSINTI



AFAD verilerine göre, Acıpayam'da sabah 04.02'den itibaren en büyüğü 3,7 olan 18 sarsıntı kaydedilmişti.

Depremin ardından Acıpayam ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

BÖLGEDEKİ FAY HATLARI HARİTASI

YENİKÖY'DE BİNALARDA HASAR VAR

Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

"CAN KAYBI YOK"

NTV'ye konuşan Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Can kaybı yok. Bir köyle ahşap bazı evlerin hasar gördüğü belirtiliyor. Binaların özellikle çatı katlarında çatlamaların olduğu bacaların sarsıntıyla düşmesinden korkuyoruz. Onun tedbirini alıyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulundu. "Şu anda bize yansıyan hayati anlamda bir olumsuzluk ve sıkıntı yok" diyen Zolan, "Birkaç evle ilgili hususlar var, ekiplerimiz ilgileniyor" dedi.Devam eden artçı sarsıntıların vatandaşları tedirgin ettiğini belirten Zolan, "Vatandaşlarımız heyecan anlamında üst seviyede. Deprem çok zor ve önlemi de mümkün değil. Bununla ilgili tedbirler alınıyor. Artçılar gelmesi sebebiyle ilk yapılan iş dışarı çıkmak oluyor. Esas sarsıntı olmuş gibi" ifadelerini kullandı.



Zolan, depremin merkez üssü olan bölgelerde bazı hasarlar olduğunu bir ev ile ilgili de yangın ihbarı aldıklarını dile getirdi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür" dedi.

"120 HANENİN 15'İ YIKILDI"

Acıpayam'da 151 haneli Yeniköy'ün Muhtarı Mehmet Biçer, girilemeyecek halde olan 6 ev bulunduğunu açıkladı.

Uçarı Mahallesi Muhtarı Serkan Aydın, 120 hanenin 15'inin yıkıldığını, can kaybı olmadığını duyurdu.

Yeşildere Muhtarı Selçuk Selçuk, 24 evde hasar meydana geldiğini kaydetti.