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Deniz Gezmiş’in kardeşi yaşamını yitirdi

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Deniz Gezmiş’in kardeşi yaşamını yitirdi

Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden olan Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Hamdi Gezmiş'in vefat ettiği açıklandı.

Deniz Gezmiş’in kardeşi Hamdi Gezmiş, geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Hamdi Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, bugün acı haberi verdi.

Bora Gezmiş, Deniz Gezmiş Vakfı'nın da başkan yardımcısı olan Hamdi Gezmiş’in vefat ettiğini şöyle duyurdu: “Kardeşim Hamdi Gezmiş bu sabah hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze hakkında daha sonra gerekli bilgi verilecektir.”

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