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Demirtaş'ın kardeşi servetine servet katıyor

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'Üryan geldik üryan gideriz" diyen Selahattin Demirtaş'ın kardeşinin Diyarbakır'da 4 yıldızlı otel sahibi olduğu ortaya çıktı.

Demirtaş'ın kardeşi servetine servet katıyor
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Bir taraftan insanları sokağa döken, diğer yandan halk çocuğu mesajı veren HDP Eşbaşkanı Demirtaşın keyfi yerinde. Kardeşi, D.Bakırda 4 yıldızlı otelin ve kafelerin sahibi.

Üryan geldik yine üryan gideriz diyerek fakir edebiyatı yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın kardeşi Süleyman Demirtaş servetine servet katmaya devam ediyor. 

GECELİĞİ 250 TL 

Ağabeyi Nurettin Demirtaş elinde silahla dağlarda gezerken küçük kardeşi ise turizm sektörüne girdi. Süleyman Demirtaşın ortak olduğu 4 yıldızlı Liv Suit Otel Diyarbakır Kayapınarda bulunuyor. Gecelik fiyatı ise 250 TLden başlıyor.

RESTORANI DA VAR 

Tesisatçı bir babanın oğlu olan Süleyman Demirtaşın Diyarbakırda bir de lüks bir restoranı bulunuyor. CHEFFY isimli restoran 2013 yılında açıldı. Demirtaşın restoranı Diyarbakırda krize de yol açmıştı. Restorana,  Başkanı HDPli olan Yenişehir Belediyesi içki ruhsatı vermedi. 

LOKAL KILIFIYLA İÇKİ RUHSATI

Süleyman Demirtaş CHEFFYe içki ruhsatı verilmesi için Diyarbakır Valiliğine, baro lokali adı altında başvuruldu. Valilik de bu isteği onaylayarak ruhsatı verdi. Böylece Demirtaş, HDPli belediyenin koyduğu içki yasağını lokalle delmeyi başardı. Ancak yıllardır aynı bölgede restoran işleten ama içki ruhsatı alamayan esnaf, kısa sürede Demirtaşa içki ruhsatı verilmesine tepki gösterdi.

Kaynak : Akşam

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