Demirtaş: Devlet silah bırakır mı?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. HDP Eş genel başkanı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

HDP Eş genel başkanı Selahattin Demirtaşın açıklamalarından satır başları:

Varsa hakkında soruşturma açılacak parti AKPdir. Roboskiyi, Geziyi yapan onlardır, 134 çocuğu katleden onlardır. Her gün silah gönderen onlardır. IŞİDi destekleyen onlardır. Yoksa ben partimiz kapatılacak bir şey ifade etmedim. Birileri heveslenmiş durumda. Yargıtay nezdinde partimiz için başlatılmış resmi bir soruşturması yoktur. Ama anladık ki AKP çevreleri soruşturmayı başlatmış. Baskı yapıyorlar.

Yani muhatap almayayım en iyisi. Müsaade ederseniz.

Soru: Operasyonların durdurulması çağrınız samimiyetsiz bulunuyor. İlk önce şehit haberleri gelmeye başlandı denildi. Şehit haberleri neden hala gelmeye devam ediyor?

Kandil ile görüşemedik, biliyorsunuz bir müzakere yasası var. Taraflarla görüşme yapan kişilerin bu konuda yasal güvencesi var. Biz bu yasa çerçevesinde görüşmelerimizi yaptık. Ama bu koşullarda, Kandilde sivil insanların bombalandığı yere biz heyetimizi nasıl gönderelim?

BEN ÇAĞRIYI TEK TARAFLI YAPMIYORUM

Ben çağrıyı tek taraflı falan yapmıyorum. Anında PKK silahları susturmalı, ellerini tetikten çekmelidir. Hükümet de operasyonları durdurduğunu ifade etmelidir.

DEVLET SİLAH BIRAKSIN DEMİYORUM

Şimdi çarpıtacak birileri ama¦ Ben devlet silah bıraksın demiyorum, devlet silah bırakır mı? Devlet kendini koruyacak. Elini tetikten çekmek başka bir şeydir. Bu çağrı zamanda, aynı zamanda ve acil olarak PKKyadır.

Tabi ki ölümler geldi. Her gün çözüm aramak zorlaşır. Hükümetin de buna bir şekilde hizmet eden politikalardan vazgeçmesi lazım. Bir yandan biz silahları durdurmaya çalışıyoruz, bir yandan da hükümet partimizi kapatmak dokunulmazlıkları kaldırmakla baskı altına almak istiyor.

Soru: Her gün şehit haberleri geliyor. Bu operasyonların devam edeceğini söylüyorlar. Ne zaman biter bu saldırılar PKK tarafından?

BAŞBAKAN ÇIKIP DİYECEK Kİ¦

Bütün Türkiye toplumu sesini yükseltirse herkes cevap vermek zorunda kalır. Ben her gün iki veya üç defa açıklama yapıyorum. Sayın başbakan da iki üç defa konuşuyor. Bu mudur barış anlayışı. Çıkıp diyecek ki bize silah sıkmayana biz de sıkmayız diyecek.

Kandili dümdüz edinceye kadar... Bu söylemler çok geride kaldı artık. Ölen insanlar hepsi bizim evladımız. Cenazesini omuzlarımızda taşıdığımız her cenazenin yükü en başta hükümetin yüküdür.

TÜRKİYE BUNA SESSİZ KALMAYACAKTIR

Ama bu şekilde yani Türkiyeyi hem savaş sürükleyip hem sorumluluğunu HDPye atarak ucuz hesap yaparlarsa Türkiye buna sessiz kalmayacaktır.

Soru: Sosyal medyada çok eleştiriliyor. Sırrı Süreyya Önderin oğlunun düğününe katıldınız. Her gün şehit haberleri gelirken düğündeki eğlenceniz eleştiriliyor¦

EĞLENDİĞİMİZE DAİR TEK BİR GÖRÜNTÜ GÖSTERSİNLER¦

Sırrı beyin tek evladı var. Ve uzun süredir bu mevzulardan dolayı ertelendi. Biz de oraya eğlenmeye gitmedik. Nikah şahitliği yaptık. Allah mesut bahtiyar etsin. Orada eğlendiğimize dair tek bir görüntü göstersinler biz de özür dileyelim.