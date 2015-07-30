Dehşete düşüren iddia! PKK'ya tünel kazıyorlar

İstihbarat raporlarında yer alan iddialara göre bazı HDPli belediyeler askeri noktaların altına tünel kazıyor.

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Çözüm sürecini sonlandırmak isteyen PKK kanlı saldırılarına yeniden başladı. Bazı HDPlilerin bu saldırılarda PKKya yardım ettiği de ortaya çıktı.



İstihbarat raporlarına göre HDPli bazı belediye başkanları da PKKyla bağlantı içinde.

BİRLİKLER HEDEFTE

Halka hizmet iddiasıyla halktan oy toplayan bu belediyelerin kanalizasyon adı altında tüneller kazarak PKK saldırılarına altyapı yaptığı belirtiliyor. İddialara göre bu tüneller askeri ve polis birliklerin geçiş güzerghında yapılıyor. PKK terör örgütü bu tünellerin içini patlayıcılarla dolduracak.



Askeri bir konvoyun geçişinde bu bombalar patlatılarak çok sayıda asker veya polisin şehit verilmesi sağlanacak.

Dağdan sokağa silah

PKKlı grupların sokaklarda yaptığı eylemlerde kullandığı silahların dağ kadrosundan gönderildiği ortaya çıktı.



Hakkaride ellerinde çuvallarla gelen şahısların olduğu ihbarını alan polis, 4 adet Kalaşnikof marka otomatik tüfek, 4 kamuflaj yelek ve 750 adet mermi ele geçirdi. Silahların sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere saklandığı belirtildi.

Kaynak : Akşam