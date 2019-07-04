 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
12 0
Copa America’da Brezilya finalde
Copa America’da Brezilya finalde
13 0
 
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
“Eğitimin Geleceği” konferansında bir Kıbrıslı Türk
37 0
22 0
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
Değirmenlik'te kazanan dostluk ve farkındalık oldu
37 0
Serdarlı'da büyük kaza
Serdarlı'da büyük kaza
531 0
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
Gülseren bölgesi sakinleri isyanda
29 1
banner82

Define aramak için evinin salonunu kazan kişi gözaltına alındı

banner27

banner315
Define aramak için evinin salonunu kazan kişi gözaltına alındı
banner267

 

Aydın'ın Karacasu ilçesinde define aramak için evinin salonunu kazan kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi'nde bir evde define aramak için kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese gitti. 

Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, salonun yaklaşık 10 metre derinliğinde kazıldığını tespit etti.

Ev sahibi M.Y. gözaltına alındı, kazıda kullanılan kürek ve merdivene el konuldu. 

Jandarmadaki işlemleri süren M.Y.'nin ifadesinde define aramak için kazı yaptığını söylediği öğrenildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.