Davutoğlu'ndan önemli açıklamalar

Başbakanın sözlerinden bazı satırbaşları şunlar: Operasyonlarda hedef olarak seçilen noktaların başarıyla tasfiye edildiğini belirtmek isterim. Suriyede üçüncü dalga Irakta da ikinci dalga operasyonları başlatma...

Başbakanın sözlerinden bazı satırbaşları şunlar:

Operasyonlarda hedef olarak seçilen noktaların başarıyla tasfiye edildiğini belirtmek isterim.

Suriyede üçüncü dalga Irakta da ikinci dalga operasyonları başlatma talimatı verdik.

Bu operasyonlar havadan ve karadan devam ediyor. Kararlığımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Operasyon kararı askeri yetkililer, emniyet görevlileri ve bakanlık yetkilileriyle istişare edildikten sonra alınmıştır.

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590 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şu anda 590 kişi gözaltına alınmış durumdadır.

Türkiye 7 Haziranda demokratik bir seçim yaşamıştır. Tam bu ortamda hükümet görüşmeleri sürerken nereden talimat aldıkları belli 3 Terör örgütü birden hareke geçirilmiştir.

Bu operasyonların birinci amacı demokrasidir.

Birinci hedefimizi demokrasimizin korunmasıdır.

Haberin Videosu Gün omuz omuza verme günüdürstartFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer33544,33544,201507,33544-337864.jpg,1, 0,Gün omuz omuza verme günüdür);

281 TERÖR EYLEMİ YAPILMIŞTIR...

7 Hazirandan bu yana 121 silahlı saldırı, 15 adam kaçırma gibi 281 terör eylemi yapılmıştır.

Suruç katliamı Türkiyeye ve Türkiyedeki demokratik ortama yöneliktir.

Türkiyede sanki yönetim boşluğu varmış gibi kamu düzenini hedef almışlardır. 7 Hazirandan bugüne kadar istifamızı vermiş ve görevi sürdürme talimatı almışsak, ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda siyasi geleceğimizi değil, ülkenin geleceğini düşünürüz.

Bir kez daha söylüyorum kamu düzeni söz konusu olduğunda Türkiye demokratik hukuk devletindir ve hukuk dışına çıkan herkes cezalandırılacaktır.

Kimin burada parmağı varsa hepsinin hesabı sorulur. Türkiye bir kuralsızlar ülkesi haline dönüştürülmesine izin vermeyiz.

Dün sabaha karşı gelen acil telefonla Erzurumda bir köye hamile bir hanıma yardıma çıkan sağlık personeli kaçırılıyor. O sırada hamile vatandaşımız hayati tehlike geçiriyor.

KILIÇDAROĞLUNA TEŞEKKÜR EDERİM

Biz buna göz mü yumacağız. Suruç olayından bu yana parti liderlerine çağrıda bulunuyorum CHP genel başkanı Kılıçdaroğluna teşekkür ediyorum. Onun dışında olumlu cevap alabildik mi?

Suriye ve Irakta ne olursa olsun Türkiyeyi tehdit etmesine izin vermeyiz Bütün bu olayları sabırla izleyen 78 milyon vatandaşımıza; Türkiye demokratik hukuk devletidir. Bunun gereği yapılmaktadır ve yapılacaktır. Hukuk kuralları dışında kimsenin vatandaşlarımızı tehdit etmelerine baskı uygulamalarına izin verilemez. Başarılı bir seçim sonrasında Türkiyenin boşluğa düşmemesi ve hükümetsiz kalmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu düzeni ve ekonomik istikrar sağlanmaya devam edecektir. GÜN OMUZ OMUZA VERME GÜNÜDÜR Siyasi partilere de mesajımız açıktır.

Gün omuz omuza verme günüdür. Yeniden herkesin bir değerlendirme yapması gerekiyor. Türkiyeyi hükümetsiz bırakmayalım diyoruz bazıları Biz bu sürecin içinde yokuz diyor. Terör gruplarına mesajımız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörle mücadeleyi yıllardır sürdürüyor. Bütün bu suçların cezasını ödeyeceksiniz. Kimse Türkiyeyi tehdit etmeye yönelmesin.

YURTDIŞINDAKİ ÇEVRELERE SESLENİYORUM

Ve yurtdışındaki çevrelere sesleniyorum. Türkiyenin dostluğu güçlüdür. Tahammülümüzün sınırlarını kimse zorlamamalıdır. Dost ve müttefiklerimiz bir kez daha Türkiyenin gücünden emin olmuşlardır. Türkiyeye hasmani düşünceleri olanlar da anlamışlardır. Bu noktasal bir operasyon değildir, süreçtir.

SORU-CEVAP

-Barzani ile olan görüşmeden aldığınız mesajları neler? İncirlikin kullanımı konusunda takvim var mı?



-Dün NATO genel sekreteri ile güvenlik konularını konuştuk. Bugün sayın Barzani ile görüşmemiz oldu. Cumhurbaşkanımız ve benim temaslarım sürecek. Barzani ile 1 saat konuştuk. Barzani Türkiyenin operasyonlarının haklı nedenlere dayandığı ifade ettiler. Teröre karşı Türkiye ile beraber çalışmaya hazır olduklarını, işbirliği ile katkı sağlayacaklarını ifade ettiler. Temasların sürmesine karar verdik. Mutabakat açıklandı. Şuana kadar yürütülen operasyonlar bu mutabakattan bağımsızdır. Şimdi önümüzdeki günlerde bu mutabakatın nasıl uygulanacağıyla ilgili olarak düzenlemeler yapılacak.

-Çözüm sürecİ bitti mi? Yarın ki yürüyüş iptal oldu gerekçesi var mı? AK Parti TBMM çağrısına gidecek mi?

Çözüm süreci milli birlik kardeşlik süreci gibi değişik dönemlerde sürdürülen süreç bizim için tarihidir.

2013 Mayısında Türkiyedeki silahlı unsurların Türkiyeyi terk etmesi sürecine gelinmişti. Muhatabımız da sadece bir kesim değim bütün vatandaşlarımızdı. Bakın 2015in Temmuzundayız. Bırakın ülkeyi terk etmeyi gittikçe silahlanarak çözüm sürecini istismar eden bir yola girdiler. Sabırla, sürekli bu unsurlara Türkiyeye terk etmeleri çağrısında bulunduk.

Bu unsurlar bir taraftan baskıları artırarak demokratik seçimlere müdahale etmeye cüret gösterdiler diğer taraftan Suriyedeki süreci kullanarak farklı üsluba yöneldiler.

Çözüm sürecini istismar eden kim olursa olsun tutumumuzu açıkça ortaya koyacağız. Polisimiz ensesinden vurularak şehit edilecek, HDP yetkilileri bunu kınama cesareti bile gösteremeyecek. Dün uçaklarımız Kandili vurdu. Kim aynı mesajı vermeye kalkarsa karşılığını görecek.

YÜRÜYÜŞ YASAKLANDI ÇÜNKÜ...



Toplantı ve gösteri yapma hakkına herkes sahiptir. Daha izin ve düzenleme talebi olmaksızın insanları yürüyüşe davet etmek¦ O anda güzerghta yaşanacak trafik vs. gibi bütün sorumluluk valilik ve emniyetteyken kimse tek taraflı olarak şurada yürüyeceğiz çağrısında bulunamaz. Bugün sosyal medya farklı bir grup karşı güzerghta yürüme talebinde bulunursa ne olacak.

İstanbulda bellidir. 8 nokta tespit edilmiştir. Gitsinler orada barış içinde toplansınlar. Güvenlik güçlerimiz güvenliklerini sağlayacak. Ama şunu söylüyorum hiçbirinin elinde silah ve maske olmayacak. Yüzüne maske takan eline silah alan terör eylemi gerçekleştirmek için harekete geçmiş demektir. Polisimizi şehit edenler yüzleri maskeleri unsurlardır. Toplantı ve gösteri hakkı vardır. Gösterilen yerlerde barış içinde toplanabilirler. Dün Meclis Başkanımızla görüştük. Olağanüstü toplantı talebine olumlu yaklaşıyoruz. Muhtemelen Çarşamba günü yapılacak. Bilgilendirme yapacağız. Orada bir deklarasyon çıkarsa memnuniyet duyar, Kapalı kulaklar açıldı deriz.

-Üçüncü dalganın kapsamı nedir?

Üç terör örgütünün de DHKP-Cnin de Kandilde ne yaptığını biliyoruz. DHKP-C ile PKK arasındaki işbirliğinin de farkındayız. Bu örgütlerin depoladığı bütün silahlar Türkiyeye yönelik kullanmayı planladıkları bütün silahlar yok edilene kadar sürer.