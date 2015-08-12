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Davutoğlundan flaş koalisyon açıklaması

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Başbakan Davutoğlu, koalisyon görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu şunları söyledi: Perşembe günü yapılacak görüşmede önümüzü görmek isteriz. Biraz daha netleşir. (MHP ile görüşülecek mi?) Herkes...

Davutoğlundan flaş koalisyon açıklaması
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Başbakan Davutoğlu, koalisyon görüşmeleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu şunları söyledi:

Perşembe günü yapılacak görüşmede önümüzü görmek isteriz. Biraz daha netleşir.

(MHP ile görüşülecek mi?) Herkes elini taşın altına koymalı. Hükümeti kurmakla görevliyim. Bunun için her şeyi yaparım.

Siyasette HDP dışında gerginlik yok. HDPnin ciddi muhasebe yapgması gerek.

Siyasette 24 saat çok uzundur önemli olan Türkiyenin hükümnetsiz kalmaması.

Kılıçdaroğlu açıklama yapmadan açıklama yapmayı uygun görmem.

ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU ARASINDA KOALİSYON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu koalisyon süreciyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi!

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