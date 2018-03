Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu Başbakanlıkta buluşacak

Koalisyon görüşmeleri kapsamında CHP heyetiyle görüşen AK Parti heyeti adına Ömer Çelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü saat 18.00de Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlunun Başbakanlıkta görüşeceğini...

Koalisyon görüşmeleri kapsamında CHP heyetiyle görüşen AK Parti heyeti adına Ömer Çelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Pazartesi günü saat 18.00de Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kılıçdaroğlunun Başbakanlıkta görüşeceğini aktaran Ömer Çelik, Pazartesi yapılacak görüşmeye ilişkin tamam ya da devam diye bir anlam yüklemek doğru olmaz. diye konuştu.

ÖMER ÇELİK MAVİ CHP DOSYASIYLA GELDİ



Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP ile toplam 35 saat süren istikşafi görüşmeleri yürüten AK Parti heyetiyle görüştü. Heyette yer alan isimlerden Bakan Ömer Çelik, toplantıya üzerinde CHP yazan mavi bir dosyayla geldi. Heyetlerin ardından Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu pazartesi günü saat 18:00de bir araya gelecekler. Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet kurma süreci kapsamında CHP ile istikşafi görüşmelerde bulunan AK Parti heyetiyle bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutunda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, saat 12.10da başladı ve bir saat 50 dakika sürdü.

RAPOR DAVUTOĞLUNA SUNULDU



Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Osman Can ve Taha Özhan yer aldı. AK Parti heyetinde yer alan isim olan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, toplantıya üzerinde CHP yazan mavi bir dosyayla geldi. İstikşafi görüşmelere ilişkin hazırlanan raporlar, Başbakan Davutoğluna sunuldu. Yapılacak istişari değerlendirmelerin ardından bundan sonraki takvim belli olacak.

GÖRÜŞME PAZARTESİ SAAT 18:00DE



Görüşmeden sonra açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, şunları söyledi: Birkaç saatlik görüşme esnasında sorularına cevap verdik. Çok kapsamlı bir sunum yaptık. Süreci baştan sona tekrar anlattık. Arada sunumlarımız oldu. 3 çerçevede sunum yaptık İki parti arasında mutabakat görülen politikalar, anlaşmazlıklar ve üçüncü olarak da genel başkanların bir araya gelerek mesafe alınıp alınmayacağı şeklinde... AK Parti politikalarını ilgilendiren kısımları yarın kurula götürülecek. Pazartesi günü hükümet politikalarını ilgilendiren kısmı Bakanlar Kuruluna sunulacak. Pazartesi günü Bakanlar Kurulundan sonra sayın Kılıçdaroğlunu ve Haluk Koçu saat 18.00de Başbakanlık Resmi Konutuna bekliyoruz. Kendileri de olumlu yanıt verdiler. Gelinen noktanın değerlendirmesi yapılacak. Davutoğlu ile birlikte ben de katılacağım. Herkes şunu öğrenmek istiyor, her görüşmeden sonra çatışma mı mutabakat mı daha fazla diye€¦. Siyasetin kendine has kimyası var. Öyle konular vardır ki bir konuda anlaşmazlık her şeyi geriye atar, bir konuda anlaşma diğer her şeyi kaldırır. Böyle bir matematiği yapamayız . Genel başkanlar açıklayacak görüşmeden sonra, nelerde anlaşıldı nelerde anlaşmazlık çıktı. Bunun cevabını genel başkanlar verebilir. Buradan çıkan sonucun olumlu ve olumsuz yönde ilerlediğine biz karar veremeyiz

(Pazartesi günü sonuç çıkacak mı? sorusuna)



Nihai bir görüşme olarak değerlendirilemez. Genel başkanlar çizecektir sonucu. Tamam mı devam mı şeklinde adını koyacağımız bir görüşme değildir. Başbakanımız da söylemişti. Görüşmeler bitince başkanlarla bir arada olabilirim demişti. 2 genel başkanın genel görüşmesi olarak değerlendirmek gerekir.

(Genel başkanlar hangi konuları görüşecekler? Çözüm süreci devam ediyor diyorsunuz ama süreç bitti deniliyor? sorusuna)



Bunları basından okuyoruz, her gün yeni bir senaryo okuyoruz. Bunlar karmaşık mekanizmalardır. Bunlar herkesin de gözü önünde yürütüyoruz. Açıkladığımız takvim ne ise ona uyuyoruz. Açıkladığımız yol haritası üzerinde gidiyoruz, onu uyguluyoruz. Bizim görüşmelerimizde pek çok konu konuştuk. Ama bu konular içerisinden şunu ele alacaklar diyemem genel başkanlar için..

(45 günlük süre dolmak üzere. AK Partinin bu süreyi sonuna kadar kullanacağı konuşuluyor? sorusuna)



Bunları hep basından okuyoruz. 13 yıldır sorumluluk taşıyoruz, üzerimizde taşıyoruz. Bizim yürüttüğümüz politika ile taktik kelimesi yan yana gelemez. Hiçbir taktik hesabımız olamaz. Bunlar memleket meselesidir, herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bundan sonrası nasıl olur genel başkanlar açıklar.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?



(Bahçeli ile görüşülecek mi? sorusuna) Bana bir bilgi verilmedi. (Erken seçim mi daha iyi yoksa koalisyon mu size göre? sorusuna) Karara varılana kadar bütün seçenekler masadadır. Hiçbir seçeneğe kapı kapatmadan yürütmeye çalışıyoruz, en hayırlısı hangisiyse onu istiyoruz.