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Davutoğlu'ndan o görüntüleri 'inceleyin' talimatı

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Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, "bir gurup vatandaşın yere yatırıldığı" iddiasıyla ilgili inceleme yapılması için talimat verdiği bildirildi.

Davutoğlu'ndan o görüntüleri 'inceleyin' talimatı
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Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Davutoğlu, terörle mücadele operasyonları çerçevesinde, bir grup vatandaşın yere yatırıldığı bir görüntünün sosyal medyada dolaşıma girmesine üzerine, İçişleri Bakanlığına derhal gerekli incelemenin yapılması talimatını verdi.

Terörle mücadelenin demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, taviz verilmeksizin sürdürülmesinin altını daha önce de defaatle çizen Başbakan Davutoğlunun, kanunsuz hiç bir uygulamaya izin verilmeyeceğine de vurgu yaptığı kaydedildi.

Konuyla ilgili inceleme tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamaların yapılacağı da bildirildi.

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