Davutoğlu: Kim adına, hangi savaşı başlatıyorsunuz?

İşte Davutoğlunun açıklamalarından satır başları: OPERASYONA DEĞER MİYDİ DEDİLER... Bütün acılara aynı prensiple yaklaşıyoruz. Barıştan bahsedenler Ceylanpınarda iki polisimiz şehit edilmişken herhangi bir kınamada bulunmadı....

İşte Davutoğlunun açıklamalarından satır başları:



OPERASYONA DEĞER MİYDİ DEDİLER...



Bütün acılara aynı prensiple yaklaşıyoruz. Barıştan bahsedenler Ceylanpınarda iki polisimiz şehit edilmişken herhangi bir kınamada bulunmadı. Bazı aydınlar İki polis için böyle bir operasyona değer miydi? dediler. Biz toplumun vicdanını temsil etmeye devam edeceğiz. Ortak aklımız bize şunu söylüyor: Etrafımızda ateş çemberi varken ortak aklımız bize silahları bırakmamızı söylüyor. Ortak akıl bakımında bakıldığında terörün arkasında ortak akılı yok salan bir zihniyet var.



İLK MÜLTECİLER DEAŞTAN KAÇARAK GELMEDİ



Çok efsaneleştirilmesi anlamında söylüyorum, Rojova, Kobanide PKKnın olduğu yerde başka bir Kürt hareketinin olmasına dahi izin vermediler. İlk mülteciler DEAŞtan kaçarak gelmedi, oradaki baskılardan kaçarak geldi. Bunu da Irak Kürt bölgesi yöneticilerine sorunuz. Mesele Kürt sorunu değil. Sadece ben bilirim diye, aynı 12 Eylülde Türkler için en iyisini ben bilirim diyen paralelliktir.



ŞİMDİ BİZİ SUÇLUYORLAR



TBMMye büyük zafer psikolojisi içinde 80 vekil gönderdikten sonra, bu 80 vekilin dönüp Kandile doğru, artık silahları indirin, tehditlerinize son verin deme kararlılığını gösterebildiler mi? Şimdi bize çatışmasızlığı sona erdirmekle bizi suçluyorlar, hala bugün.



DİKKAT ÇEKİCİ... DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜRKEN



15 Temmuz, ben Demirtaş ile görüşürken, aynı saatlerde dikkat çekici, KCK sözde halk savaşını başlatma talimatını verdi. 19 Temmuz, Suruçtan bir gün önce Cemil Bayık açıklama yaptı. silahlanın ve halk savaşına hazır olun diye. Kim adına, hangi savaşı başlatıyorsunuz? Size kim talimat verdi? Nereden talimat aldınız? Şimdi herkesin bu ortak akıl üretme anlamında, son 13 yıl içinde aldığımız mesafelere tekrar tekrar bakmasını rica ediyorum.



