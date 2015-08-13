Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi olumsuz sonuçlandı

Koalisyon görüşmesinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti MYK'yı acil toplantıya çağırdı.

1,5 saatlik koalisyon görüşmesinin ardından Başbakan Davutoğlu ve CHP genel başkanıKılıçdaroğlu parti genel merkezlerine gitti.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Başbakan Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen görüşme sona erdi. Görüşme sonrası Başbakan Davutoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

İşte açıklamasından satırbaşları;

- Hükümet kurma görevini aldıktan sonra kapsamlı bir bilgi sunmak üzere huzurunuzdayım. Ama her şeyden önce son günlerde ülkemizin huzuru güvenliği için büyük gayret sarf eden askerlerimize polislerimize TSK’ya emniyet birimlerine takdirlerimi ifade ediyorum. şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

- ''7 Haziran seçimleri ülkemizin önüne yeni tablo koymuştur. Bizim siyaset felsefemizde millet amir devlet adamları memurdur. Millete görev verilmez millet görev verir. İki ayı aşkın süre geçti seçimlerin üzerinden teknik olarak CHP ve Kılıçdaroğlu ile görüşmeler çerçevesinde fikir sunmak niyetinde değilim sadece. Bu görüşmelerin hangi siyasi zeminde cereyan ettiğini milletimizin yakından görmesi önem taşıyor.

Çok zor süreçlerden geçtik bu iki ay içinde. Ülkemiz geniş kapsamlı eş zamanlı 3 terör örgütünün saldırısına maruz kaldı.''



- Bir an dahil ülkeyi hükümetsiz bırakmamaya gayret ettik bu bizim ilk ödevimizdi. İkinci ödevimiz madem oylarımızda düşme yaşandı milli irade bize bir anlamda kendinizi değerlendirin demiştir.

Üçüncü ödev milletimiz bize bundan sonra uzlaşı kültürü içinde oturun ve konuşun demiştir.

- Koalisyon görüşmeleri çerçevesinde ulaştığımız sonuçları ele alırken kimse ne karamsarlığa, ne de bazı çevreler herhangi bir fırsatçılığa yönelmesin. Milletimizin verdiği ödevi, görevi yapmaya, sürdürmeye kararlıyız. Devlet işleyişinde bir an dahi tereddüde mahal yoktur ve olmayacaktır.''

- Bütün temel ve hükümet meseleleri parti politikaları gözden geçirilerek takdir-i şayan çok önemli bir müktesebat oluştu. Türk demokrasi tarihinde iki partinin en derinlikli ve nitelikli görüşme. Kılıçdaroğlu ve ekibine üslup kurallarına riayetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Görüşmeler açık ilkeli ve şeffaf yürümüştür. Çok iki farklı siyasi akımdan gelen siyasi partiler olarak derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir vakadır.

- Başta dış politika ve eğitim olmak üzere temel anlayış farklılıkların olduğu aşikar. CHP'ye süreli bir reform hükümeti kurularak birlikte bir çalışma yapmayı bu tablo sonrasında da ülkeyi seçim öncesinde hükümetsiz bırakmamak yönünde teklifte bulunduk.'' - Şu anda bir hükümet ortaklığı kuracak zeminin olmadığı yönünde bir kanaat oluşmuştur. Erken seçim önümüzde görünen güçlü bir ihtimaldir.'' BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ? Verdiğim hiçbir sözden dönmedim. İlan ettiğim eylem planından sapmadım. Burada 13 Temmuz akşamı Bahçeli ile görüşmeden bütün parti liderleriyle temasımın sürmesine özen göstereceğimi ifade ettim. Bahçeli ile de tekrar görüşebileceğimizi ifade ettim. Tekrar taraflarla görüşme ihtiyacı hasıl olur. 23 Ağustos'a kadar TBMM üyeleri olarak cumhurbaşkanın hiçbir inisiyatif kullanmasına gerek kalmaksızın bunu başarmalıyız. TBMM ÇÖZMELİ



"Koalisyon mümkün değilse erken seçimin ama aramızda konuşarak, prensipleri doğru konularak, meşruiyet çizgisi içerisinde TBMM'nin kendi sorununu çözmesinin daha doğru bir yöntem olacağı kanaatindeyim." CHP İLE SEÇİM HÜKÜMETİ İMKANI YOK - CHP ile seçim hükümeti imkanı yoktur.

Demokratik hukuk devleti kuralları içinde atılması gereken adımlar neyse o adımlar atılarak gerektiğinde Türkiye'yi suhuletle, güvenlik ve huzur ortamı içinde erken seçime götürme sorumluluğu da üzerimizdedir."

"O İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Sayın Cumhurbaşkanımızın koalisyon istemediği, benim için de koalisyon için çabaladığım, hatta ve hatta kongre kaygısıyla koalisyon istediğim görüşüyse bir bühtandan ibarettir, vehimden ibarettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yönde ve benim kanaatlerimin ayrı istikametlerde olduğu ve bu konuda farklı telkinlerde bulunulduğu görüşü, tamamıyla gerçek dışıdır.