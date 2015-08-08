Davutoğlu: Diyorlar ki 'çatışmasızlığa dönelim...'

Başbakan Ahmet Davutoğlu Şanlıurfa'da halka hitap etti... Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:Buraya şehitlerimizi anmak için geldik.Bir şehidimizin kanına girenlerden hesabını mutlaka sorarız. Polise, askerimize...

Başbakan Ahmet Davutoğlu Şanlıurfa'da halka hitap etti...

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:



Buraya şehitlerimizi anmak için geldik.Bir şehidimizin kanına girenlerden hesabını mutlaka sorarız. Polise, askerimize ve vatandaşımıza uzanan eller kırılacak.



'UNUTMAYACAĞIZ'



PKK 2 kardeşimizi haince ensesinden vurdu. Bunu unutmayacağız. 2 Polisimiz şehit edilince HDP sessiz kaldı. Kimse bizi kardeş kavgasına götüremeyecek. Gidip Avrupa Birliği'nden yardım istiyorlar, orada konuşuyorlar.



'TEPELERİNE BİNER, CEZALARINI VERİRİRİZ'



Şehidimizin kanına girenlerin hesabını mutlaka sorarız. Buradan ilan ediyorum, 23 Temmuz'da Yalçın yiğidimizi öldüren DAEŞ terör örgütü veya herhangi bir başka örgüt, Suriye'den ülkemize bir tehdit teşkil ederse aynen 23 Temmuz gecesi gibi tepelerine biner, cezalarını veririz.



DAEŞ'in haddini nasıl bildirdiysek bunların da haddini Kandil'de bildirdik.

'DİYORLAR Kİ, 'ÇATIŞMASIZLIĞA DÖNELİM'



Şimdi diyorlar ki 'çatışmasızlığa dönelim', evet dönelim. Hiçbir zaman çatışmayı savunmadık biz. Hiçbir zaman şiddeti savunmadık.

Ama çatışmasızlıktan kasıtları, yine başka bir gece ilerde polislerimizi katledecekler de biz sessiz kalacağız diye düşünüyorlarsa, eğer çatışmasızlıktan kastettikleri, şehirlerimizin etrafında işkence yaptıkları mahkeme veya şeyler kurmak, oralarda vatandaşlarımızdan haraç almayı kastediyorlarsa, buradan sesleniyorum, bir daha kamu düzenini bozan kim olursa olsun ne niyetle olursa olsun mutlak suretle cezalandırılacaktır.

Eğer çatışmasızlıktan kastettikleri, kendilerine uymadığı, kendilerine seçimde yenilgi tattırdığı için Menderes gibi kardeşlerimize suikast yapmaksa buna izin vermeyeceğiz. "