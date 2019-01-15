Datça’da denize mazot sızdı

Muğla Datça’da bir lisenin 6 tonluk fuel-oil tankındaki delik nedeniyle yaklaşık 4 ton yakıt, kanalizasyon rögarlarından caddelere yayıldı.

Zabıta ekipleri, kumlama çalışmasıyla yaklaşık 3,5 ton yakıtın denize ulaşmasını önledi ancak yağışın etkisiyle denize ulaşan yakıt, Kumluk Plajı'nı siyaha boyadı. Belediye, sahildeki 5 bin metrekarelik alanda özel emici petlerle temizlik çalışması başlattı.

Geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Datça Belediyesi zabıta ekipleri Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi'nin 6 tonluk fuel-oil tankındaki bir delikte meydana gelen sızıntı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 4 ton yakıtın kanalizasyonun rögarlarından caddelere yayıldığını tespit eden ekipler, hemen çalışmalara başladı. Yapılan kumlama çalışmasıyla yaklaşık 3,5 ton yakıtın denize ulaşması engellendi.

​FUEL-OİL KUMLUK PLAJINA ULAŞTI

Ertesi gün meydana gelen aşırı yağmurun etkisiyle kanalizasyona akan fuel-oil Kumluk Plajı’na ulaştı. Denize ulaşan yakıt için de belediye, 5 bin metre karelik alana özel emici petler yerleştirerek çalışmalara başladı.

FOTO:SÖZCÜ

“SIZMA ANINDA YAĞMUR OLSA DURUM DAHA KÖTÜ OLURDU”

Temizlik çalışmalarını Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın yönettiğini belirten belediye yetkilisi olayı şöyle özetledi: “Olayın Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi'ndeki yağ tankından kaynaklandığını tespit ederek okul müdürüne haber verdik. Kalorifer sisteminin tankındaki delikten yere akıp oradan da kanalizasyona karıştığı tespit edildi. Çevre mühendisi arkadaşlarımızla konuyu inceledik. Yoldan yağmur suyu kanallarıyla denize karışacağı öngörüsünde bulununca hemen tedbirlere başvurduk. O anda şükürler olsun ki yağmur yoktu. Büyükşehir ekipleri bütün uğraşısına rağmen kanalizasyonun tıkanıklığını açamadı. Akma devam ettiği için yakıt denize gitmesin diye yol üzerinde fen işleri ekiplerimiz kumlama çalışması yaparak setler oluşturdu. Yol kayganlaşacağından trafik kazalarını da önlemek için sabaha kadar yakıt üzerine kum döktük”

FOTO:SÖZCÜ

BÜTÜN HESAPLARI YAĞMUR BOZDU

Kıyı ve Deniz İşletmeleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden sızıntı bariyeri temin edilerek deniz üzerinde 5 bin metrekarelik bir bariyer kurulduğunu belirten belediye yetkilisi “En büyük şansımız 4 tona yakın yakıtın yol üzerinde imha edilmesiydi. Ayrıca yağmurla birlikte vidanjörlerimiz olayın intikal ettiği yerde yağmur suyu kanallarındaki akıntıları çekti. Bu sayede de denize giden akaryakıt miktarı çok az oldu. Çalışmalarımızda Sahil Güvenlik ekipleri başta olmak üzere herkesten büyük destek gördük” diye konuştu.