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Damadı FETÖ soruşturmasında gözaltında

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Türkiye Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı.

Damadı FETÖ soruşturmasında gözaltında
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TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ekrem Yeter dün sabah Ankara'da gözaltına alındı. Gözaltı kararını Hürriyet Gazetesi'ne değerlendiren Arınç, "Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. kendisini sevinçle bekliyoruz" dedi. Ekrem Yeter'in, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 'Doçent' olarak görev yaptığı belirtildi.

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