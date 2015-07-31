DAEŞ'in para kasası ele geçirildi

DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında örgütün para kasası olduğu iddia edilen bir isim de ele geçirildi.

DAEŞ terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde sürdürülen operasyonlar kapsamında Ankara Barosuna kayıtlı Alper A.nın evine savcı gözetiminde baskın yapıldı.



Alper Anın, örgütün üst düzey yöneticisi ve örgütün para kasası olduğu iddia edildi. Alper A. ile birlikte 5 kişi daha gözaltına alındı. Türkiye genelinde DAEŞe yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Ankarada dün sabah saatlerinde aralarında Ankara Barosuna kayıtlı Avukat Alper A.nın da bulunduğu 6 kişi yakalandı. Alper A.nın örgütün Ankaradaki para kasası olduğu ve üst düzey sorumlu olduğu iddia edildi. Baroya kayıtlı olmasına rağmen avukatlık yapmayan Alper A. yılın 9 ayını Amerikada 3 ayını da Türkiyede geçirdiği tespit edildi. Sabah saatlerinde savcı gözetiminde Avukat Alper A.nın evinde arama yapıldı. Aramalarda dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



NAMLULAR DAEŞE ÇEVRİLİ



Terör örgütü DAEŞin kontrolündeki Suriyenin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinin farklı bölgelerinden yükselen, Gaziantepin Karkamış ilçesinden de duyulan silah ve patlama sesleri önceki gece sabaha kadar devam etti. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemleri sıkı şekilde sürüyor. Bu kapsamda Karkamış ilçesindeki Karanfil ve Türkyurdu hudut karakollarına cehennem topu olarak bilinen obüsler ve tanklar konuşlandırıldı. Sivillerin, kontrollerin artırıldığı sınır hattında oluşturulan 1. ve 2. askeri yasak bölgelere girişine izin verilmiyor.