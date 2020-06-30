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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

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İçişleri Bakanı Soylu, dokuz ülke ile ortak yapılan Bataklık Operasyonu'na ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Bataklık Operasyonu' açıklaması... Aralarında Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya'nın da bulunduğu dokuz ülke ile Türkiye'de 11 kenti kapsayan operasyon sonrası uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Suç örgütünün 70 milyon lirasına el konuldu. Soylu, operasyonu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" olarak duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” olarak duyurduğu ‘Bataklık Operasyonu’yla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

70 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Aralarında Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya‘nın da bulunduğu dokuz ülke ile Türkiye’de 11 kenti kapsayan operasyon sonrası uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, Türkiye’de 94 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu, 67 kişinin yakalandığını ve 70 milyon liraya el konduğunu söyledi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Süleyman Soylu, “Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten ile Brezilya ve Hollanda’da 26 yıllık hapis cezası var” diye konuştu.

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