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Cumhurbaşkanı Erdoğanın başyaveri değişiyor

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Özdabandan görevi 30 Ağustos itibariyle devralacak isim de bugün ilk kez kameraların karşısındaydı. Topçu Kurmay Albay Ali Yazıcı, Erdoğanın askeri başyaveri olacak. Yazıcı (Solda) yeni görevinin inceliklerini öğrenmek için Özdabanla...

Cumhurbaşkanı Erdoğanın başyaveri değişiyor
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Özdabandan görevi 30 Ağustos itibariyle devralacak isim de bugün ilk kez kameraların karşısındaydı. Topçu Kurmay Albay Ali Yazıcı, Erdoğanın askeri başyaveri olacak.

Yazıcı (Solda) yeni görevinin inceliklerini öğrenmek için Özdabanla birlikte oryantasyon yapmaya başladı. Bugün iki Albay, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Hz. Ali Camiinde cuma namazı kılarken avluda yan yana bekledi.

ERDOĞAN, ÖNERİLEN 3 İSİM ARASINDAN SEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askeri başyaverinin Genelkurmay Başkanlığının önerdiği 3 isim arasından seçti. Erdoğan önüne gelen isimlerden kendisi gibi Karadenizli olan Topçu Kurmay Albay Ali Yazıcıyı tercih etti. Trabzon Sürmeneli olan Albay Yazıcı, en az 4 yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanın askeri başyaveri olarak görev yapacak. Albay Yazıcı, görevine resmi olarak 30 Ağustos tarihinde başlayacak. 

DHA

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