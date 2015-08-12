Cumhurbaşkanı Erdoğandan terör açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özele Devlet Şeref Madalyası tevcih töreninde konuştu. Çözüm sürecine ve PKKnın silah bırakmasına değinen Erdoğan, Terörün amacını, hedeflerini oluşturmak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özele Devlet Şeref Madalyası tevcih töreninde konuştu. Çözüm sürecine ve PKKnın silah bırakmasına değinen Erdoğan, Terörün amacını, hedeflerini oluşturmak istediği korku iklimini gayet iyi biliyoruz. Türkiyeyi çekmek istedikleri tuzağın farkındayız. Ve biz bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Teröre rağmen, terörün tahriklerine, terör destekçilerinin provokatif açıklamalarına rağmen, dirayetli duruşumuzu koruduk koruyoruz. Bizim için terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Terör örgütleri ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarılana kadar, devletimize milletimize doğrultulan silahlar bırakılıp, gömülünceye kadar. Silahların susması değil, silahların bırakılıp gömülmesi. Bunu ısrarla söylüyorum. Üzerine beton dökülene kadar, sınırlarımız içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz dedi.

SON DÖNEMDE YAŞADIĞIMIZ HADİSELER, ÜLKEMİZİN GÜÇLÜ BİR ORDUYA OLAN İHTİYACINI BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR



Özele teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, Sayın Özele TSKmızın anayasa ve hukuk devleti içerisinde görevini yürütmesi hususunda gösterdiği hassasiyet sebebiyle ayrıca teşekkür ediyorum. TSKmızın her türlü kısır tartışma ve haksız ithamdan uzak bir şekilde görevini yürütebilmesine önem veriyoruz. Son dönemde yaşadığımız hadiseler, ülkemizin güçlü bir orduya olan ihtiyacını bir kez daha göstermiştir. Geçtiğimiz 12 yılda savunma sanayiimizi geliştirmek için sarf ettiğimiz çabaların, bu konudaki hassasiyetimizin en büyük şahidi TSK mensuplardır dedi.

PARALEL DEVLET YAPILANMASININ, TSK İÇİNDE YOL AÇTIĞI SIKINTILARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUK



Paralel devlet yapılanmasının, TSK içinde yol açtığı sıkıntılara değinen Erdoğan, Genelkurmay başkanımızın gösterdiği duyarlılığı da yakından biliyorum. Türkiyeye ve milletimize yönelik saldırılar, çok farklı kaynaklardan ve çok farklı biçimler altında gelebiliyor. Bunların bir kısmı en başından tespit edilebiliyorken, bir kısmını ancak daha sonra fark edebilmek mümkün oluyordu. Paralel devlet yapılanması adını verdiğimiz örgüt bunun son örneğidir. Paralel devlet yapılanmasının, TSK içinde yol açtığı sıkıntıların çözümü için de Genelkurmay Başkanımızla işbirliği içinde olduk. İnşallah TSKnın tüm unsurlarıyla görevini en iyi şekilde yerine getirebilmesi konusundaki çalışmalarımızı yeni Genelkurmay Başkanımızla da birlikte sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı ile birlikte taşıdığım başkomutanlık görevimi layıkı ile yerine getirmenin gayreti içerisindeyim. İki önemli görevi şahsıma bahşettiği için rabbime hamd ediyorum diye konuştu.

TERÖRÜN TAHRİKLERİNE, PROVOKATİF AÇIKLAMALARA RAĞMEN BU TUZAĞA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ



Artan terör olaylarına değinen Erdoğan, Suruçun ardından, yeni bir terör dalgasına maruz kaldık. Suruçtaki terör eyleminde 33 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ astsubayımızı şehit etti. Terör örgütleri polislerimizi, askerlerimizi, resmi kurumlarımızı ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenledi. Maalesef hemen her gün ülkemizin değişik illerinden yüreğimizi dağlayan ve sabrımızı zorlayan hain ve kalleş saldırıların acı haberlerini almaya devam ediyoruz. Dün İstanbulda cenaze törenine katıldık. Şırnakta 4 askerimiz ve bir polisimiz şehit edildi. Terörün amacını, hedeflerini oluşturmak istediği korku iklimini gayet iyi biliyoruz. Türkiyeyi çekmek istedikleri tuzağın farkındayız. Ve biz bu tuzağa asla düşmeyeceğiz. Suriyedeki ateşi Iraktaki istikrarsızlığı ülkemize taşımak isteyenlere geçit vermedik vermeyeceğiz. Teröre rağmen, terörün tahriklerine, terör destekçilerinin provokatif açıklamalarına rağmen, dirayetli duruşumuzu koruduk koruyoruz ifadelerini kullandı.

SİLAHLARIN ÜZERİNE BETON DÖKÜLENE KADAR TEK BİR TERÖRİST KALMAYANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK



Silahların üzerine beton dökülene kadar, tek bir terörist kalmayana kadar terör örgütleri ile mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Terör örgütünün çok ciddi kayıplar yaşadığını biliyoruz. Güvenliğimiz için tehdit teşkil eden DAEŞ için etkili operasyonlar gerçekleştirdik. Bizim için terör örgütleri arasında hiçbir fark yoktur. Amacı söylemi ne olursa olsun, bizim için Terör örgütü, terör örgütüdür. Bir taraftan terörle ve arkasındaki kirli odaklarla mücadelemizi sürdürüyor, diğer taraftan hukuk devletinden demokrasiden asla taviz vermiyoruz. Terör örgütleri ülkemiz için tehdit olmaktan çıkarılana kadar, devletimize milletimize doğrultulan silahlar bırakılıp, gömülünceye kadar. Silahların susması değil, silahların bırakılıp gömülmesi. Bunu ısrarla söylüyorum. Üzerine beton dökülene kadar, sınırlarımız içinde tek bir terörist kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarılar, milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanırken, bu durumun birilerini de ciddi olarak rahatsız ettiğini biliyoruz. Türkiyenin büyümesinden, gelişmesinden en büyük rahatsızlığı terör örgütü duydu. Türkiye kazanırken onlar kaybediyordu. Etnik dini hassasiyetleri kaşıyarak siyaset yapan istismarcılar bunun için harekete geçtiler diye konuştu.

NECDET ÖZELİN KONUŞMASI



Erdoğanın konuşmasından sonra kürsüye emekliye ayrılan Necdet Özel çıktı. Özel şunları söyledi:

2011 yılında devraldığım Genelkurmay Başkanlığı görevimi 30 Ağustos 2015 tarihi itibariyle arkadaşıma devrederek gururla taşıdığım üniformamdan ayrılacağım. Zor bir coğrafyada, mesleğe başlarken kanunlara, emir ve talimatlara uyarak uhdemize tevdi edilen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Sevgi ve saygıya dayalı bir anlayışla sevk ve idare görevini yerine getirdim.

Demokratik bir ülkenin silahlı kuvvetler komutanı olarak milli iradeye daima saygılı oldum. Medyada yer alan eski bilgileri düzeltici ve tamamlayıcı mahiyette açıklamalar yaparak halkımızın doğru bilgilendirilmesi için çaba harcadım.

Silahlı kuvvetlerimiz bölünmez bütünlüğümüzün en büyük garantisidir. Silahlı kuvvetlerimiz milli ordu olmanın vazgeçilmez esası olarak her türlü dini mezhepsel ayrımcılığın dışındadır. Devletimizin resmi hiyarerşisiyle her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeye devam edecektir.

Bu tören vesilesiyle silahlı kuvvetlerin bu seviyede olmasını sağlayan kadir şinas halkımıza 11. Cumhurbaşkanımıza, Mecis Başkanlarına, bütün kamu görevlilerine medya mensuplarına, sağladıkları uyumlu çalışma ortamı için şükranlarımı sunuyorum.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerli komutanlarımıza minnetlerimi sunuyorum.

Son günlerde şehadet şerbetini içen askerlerimizi rahmetle yad ediyorum.

TSKya ve milletimize en iyi şekilde hizmet gayreti içinde olduğum dönemde devletimizin en üst düzeydeki taltifini ifade eden devlet şeref madalyası benim ve ailem için iftihar meselesidir.

Görevim esnasında bana mektup ve e-mail gönderen vatandaşlarıma, sevgili ailemin tüm fertlerine en iyi dileklerimle saygılarımı şükranglarımı sunuyorum.