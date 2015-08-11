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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Demirtaşa iki ayrı dava...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşa partisinin 28 Temmuz 2015teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine ağır hakaret, iftira ve ithamlarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası...

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Demirtaşa iki ayrı dava...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşa partisinin 28 Temmuz 2015teki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine ağır hakaret, iftira ve ithamlarda bulunduğu iddiasıyla 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan, Demirtaşın 3 Ağustos 2015te Suruç katliamı nedeniyle başsağlığı için gittiği Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, kendisini hedef alan ağır hakaret, iftira ve ithamlarda bulunduğu suçlamasıyla açtığı ikinci davada ise 20 bin lira tazminat talep etti.

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