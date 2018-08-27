Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devletin zirvesindeki 4. yılı

Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin zirvesindeki 4. yılını geride bıraktı.

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından, 28 Ağustos 2014'te Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan,devletin zirvesindeki 4. yılını geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak 28 Ağustos 2014'te göreve başladı.

24 Haziran'da yeni sistemin "ilk başkanı" oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında, 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oyla kazanan Erdoğan, yeni sistemin "ilk başkanı" oldu. Erdoğan için Külliye'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne yurt dışından 22 ülkenin devlet başkanı, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dini temsilcileri iştirak etti.

Erdoğan, görevindeki 4. yılını yurt içinde ve dışına gerçekleştirdiği ziyaretlerle yoğun tempoda geçirdi ve son bir yılda 30 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. İkişer kez Azerbaycan ve Rusya'yı olmak üzere, 30 ülkeyi ziyaret eden Başkan Erdoğan, bu kapsamda görevinin 4. yılındaki ilk ziyaretini Kazakistan'a yaptı.

Erdoğan, daha sonra sırasıyla ABD, İran, Ukrayna, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Rusya, Kuveyt, Katar, Yunanistan, Sudan, Çad, Tunus, Fransa, Vatikan, İtalya, Cezayir, Moritanya, Senegal, Mali, Bulgaristan, Özbekistan, Güney Kore, İngiltere, Bosna Hersek, KKTC, Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Zambiya'ya ziyarette bulundu.

Resmi temasların çoğunlukta olduğu seyahat trafiğinde Erdoğan, Kazakistan'da "İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi"ne, ABD'de ise "Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu"na iştirak etti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a yaptığı ziyarette Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın açılış törenine katılırken, Rusya ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla "Suriye" konulu üçlü zirvede yer aldı.

Türkiye ile BRICS arasındaki "ilk yüksek düzeyli" temas

Bulgaristan'da 26 Mart'ta düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi'ne iştirak eden Erdoğan, 20 Mayıs'ta gittiği Bosna Hersek'te de Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6. Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, başkan seçilmesinin ardından da ilk yurt dışı ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC'ye yaptı, bu ziyaretlerinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katıldı.

10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere Johannesburg'a gitti. Başkan Erdoğan'ın zirveye katılımı, Türkiye ile BRICS arasındaki "ilk yüksek düzeyli teması" teşkil etti. Erdoğan, Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olarak da Zambiya'da temaslarda bulundu.

Ayrıca "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Yunanistan'a tarihi ziyaret

Başkan Erdoğan'ın görevdeki 4. yılında en önemli yurt dışı ziyareti, tarihi açıdan da büyük önem arz eden komşu ülke Yunanistan'a yaptığı ziyaret oldu. Merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1952'de gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, 65 yıl sonra Yunanistan'a devlet başkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti Başkan Erdoğan gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Atina'da resmi temaslarını gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Gümülcine'ye geçerek burada soydaşlarla bir araya geldi.

34 il mitingine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra yurt içi ziyaretlere de ağırlık verdi. Göreve gelmesinin ardından Türkiye'yi karış karış dolaşan Başkan Erdoğan, görevdeki 4. yılında da bu yöndeki çalışmalarını sürdürdü.

Bu yıl partisinin il kongreleri ve 24 Haziran seçimleri dolayısıyla pek çok il ve ilçeye giden Erdoğan, partisinin il kongreleri sürecinde 51 il kongresine iştirak etti. Erdoğan, 24 Haziran seçim kampanyası kapsamında 34 il mitinginin yanı sıra bazı ilçelerde de mitinglere katıldı.

TANAP ve Akkuyu Nükleer Santrali

Başkan Erdoğan'ın görevdeki 4. yılı, uluslar arası ölçekteki projeler açısından da önemli bir yıl oldu. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesi Aksaklı Mahallesi'nde 12 Haziran'da düzenlenen törenle "Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)"nin açılışını gerçekleştirdi.

Böylece Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması konusunda çok önemli bir mesafe daha alındı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden video konferansla katıldıkları törenle de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attı.

Türkiye'nin dünya çapındaki projelerinden olan ve dünyanın "sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi" olma özelliğine sahip İstanbul yeni Havalimanı'na ilk uçuş, Erdoğan'ın içinde bulunduğu "TC-ANK" adlı uçakla yapıldı.

Putin, Türkiye'de üç kez ağırlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze gerçekleştirdiği görüşme trafiğinin yanı sıra görevinin 4'üncü yılında da çok sayıda mevkidaşıyla telefonla irtibat kurdu. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın en çok telefonda görüştüğü mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

Yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere Türkiye'de ağırladı.

Erdoğan'ın konukları arasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç yer aldı. Öte yandan, farklı programlar vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i Türkiye'de üç kez ağırladı.