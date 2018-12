Cumhurbaşkanı Erdoğan "İkinci 100 Günlük Eylem Planı''nı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz'' dedi. Erdoğan, yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresinin 60 günden 10 güne indirileceğini söyledi. Ankara'daki tren kazasına da değinen Cumhurbaşkanı, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını belirterek "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek başladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:



"Büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda gayret göstermiş, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için emek vermiş, böylece milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmiş devlet adamlarımızın tamamını buradan saygıyla anıyorum. Rabbim, her karış toprağı şehit kanlarıyla mühürlenmiş bu vatan için çalışan, üreten, istihdam ve katma değer oluşturan herkesten razı olsun diyorum."

ANKARA'DAKİ YÜKSEK HIZLI TREN KAZASI



Erdoğan, bu sabah saat 6.30 civarında erken saatlerde meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerini paylaşmak istediğini söyledi. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'nin, Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz yol kontrol lokomotifi ile çarpışması sonucu 3'ü makinist olmak üzere 9 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 47 vatandaşın da yaralandığını belirten Erdoğan, bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da Allah'tan acil şifalar diledi.



Erdoğan, kazayla ilgili adli ve idari soruşturmaya başlandığını bildirerek, "Cumhuriyet savcılığımız, şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır" dedi.



"YOĞUN GÜNDEMLE ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTTÜK"



Bugün, 3 Ağustos'ta kamuoyuna ilan ettikleri 100 Günlük İcraat Programı'nın sonuçlarıyla ileriki ikinci 100 günlük hedefleri paylaşmak üzere bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, "Yaptıklarımız, yapacaklarımız. Böylece, milletimizin huzurunda geride bıraktığımız 100 günün muhasebe ve murakabesini yaparak, bunun yanında yakın geleceğe ilişkin programımızı ortaya koyarak, Türk siyasetine de yeni bir açılım kazandıracağız" diye konuştu.



Erdoğan, yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olarak inşallah bundan sonra da belli aralıklarla milletin karşısına çıkarak, icraatlarının değerlendirmesini yapacaklarını ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Öncelikle tüm bakan arkadaşlarıma ilk 100 günlük icraat programının hayata geçirilmesi sürecinde sergiledikleri gayretler için teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı kabinesini açıkladığımız 9 Temmuz tarihinden bugüne gerçekten çok yoğun bir gündemle çalışmalarımızı yürüttük.



Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçiş sürecini yönettik, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeyi hedefleyen saldırılara karşı mücadele ettik. Tüm bunlarla birlikte milletimize verdiğimiz sözleri de gerçekleştirmeye çalıştık. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen, hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli mesafe katettik."



"SİYASET SİMSARLARI, SÖZÜM ONA EKONOMİSTLER, KÖŞE YAZARLARI"



Kur-faiz-enflasyon üçgeni üzerinden ekonomiye pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar, hiçbirinden şimdi çıt çıkmıyor" diye konuştu.



Erdoğan, ikinci 100 günlük icraat programını uygularken de aynısını yapacaklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



"Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı haline dönüşmüş olan çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin, ihtiraslarının kulu-kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan, Hakk'ın ve halkın rızası için gözünü ve gönlünü Türkiye'ye çevirmiş mazlum ve mağdurlar için çalışmaya, üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz."



Yaşanan onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarına işaret eden Erdoğan, "İcraat programımızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Bunların arasında gerçekten önemli, gerçekten tarihi, milletimizin umut ve heyecanla beklediği pek çok projemiz bulunuyor" dedi.



"TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ YAKLAŞIK 1,5 MİLYON METREKAREDİR"



Erdoğan, Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümü kutlanılan 29 Ekim tarihinde Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdıklarını vurguladı.



90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışının yapılan İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin gurur abideleri arasında yerini aldığına değinen Erdoğan, "Tüm etapları devreye girdiğinde yılda 200 milyon yolcu kapasitesine kadar çıkabilecek bu havalimanı finansmanından inşaatına, mimarisinden çevre dostu özelliğine kadar hemen her yönüyle dünyada parmakla gösterilen projelerden biridir. Yeni havalimanımız, İstanbul'un hava ulaşımındaki merkezi rolünü inşallah çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride bırakılan dönemde ayrıca bilhassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara nefes aldıracağına inandığı Millet Bahçeleri'nden 5'ini hizmete sunduklarını belirterek, "Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri'nin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,5 milyon metrekaredir. Bahçelerimiz; otoparklardan ibadethanelere, yürüyüş ve bisiklet yollarından çocuklarımız için ferah oyun alanlarına kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verir niteliktedir'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Büyük ve güçlü Türkiye davası yolunda gayret göstermiş ülkemizin kalkınması için emek vermiş milletimizin kalbinde müstesna yer edinmiş devlet adamlarımızın tamamını saygıyla anıyorum. Sözlerime başlamadan önce bu sabah 06.30 civarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ankara-Konya YHT'nin Marşandiz istasyonunda kılavuz yol kontrol lokomotifi ile çarpışması sonucu 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak.

Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk 'Türkiye gemisi'nin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık.

İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık. Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü kutladığımız 29 Ekim tarihinde Türkiye’ye yeni bir zafer anıtı kazandırdık. 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır. İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi için 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz.

Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz.

Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz. Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz.

Adalet Bakanlığımız yargıda hedef süre uygulamasını 3 Ağustos'ta başarıyla tamamladı. İkinci eylem planımızda soruşturma ve yargılamalarda tayin edilen hedef sürelerin vatandaşlarımıza bildirilmesini sağlıyoruz. Türk yargı sistemine yeni bir yapı getiriyoruz hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız vasıtasıyla sosyal hizmet merkezlerinin sayısını yüzde 6 artırarak 316'ya çıkarttık. 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek uluslararası yaşlılık şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz.

İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz. Sıfır atık projesini uygulamaya geçiren kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz.

FETÖ ve PKK PYD'nin yurt dışındaki finansmal kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki 100 günde, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz.

Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe 4 organize sanayi bölgemizi doğalgazın konforuyla tanıştırdık. İkinci derin deniz sondaj gemimiz yolda kısa süre içinde Akdeniz'de sondaj çalışmasına katılacak. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz. Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz.

76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor? Hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki. Bu memlekette neler var neler var haberin yok. 2002 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi ile aldık. Şimdi bu yatak kapasitesini 689 bine çıkarmış olduk. 17 dakika projesini başlatıyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak 'Aynı Frekanstayız' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz.

Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabının esasına göre defter tutan mükellefleri de içini alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu'nu kuruyoruz. Kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tesis ediyoruz.

İcraat programımızın ikinci safhasında İran-Ağrı-Iğdır sınırında 35 kilometrelik sınır aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörünü daha devreye alıyoruz. Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 acil servis sayısını Hakkari ve Zonguldak'ı da ekleyerek 44 ile çıkarıyoruz. Yeni randevu sistemini devreye alarak kimlik kartı, sürücü belgesi için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz.

Taksim'deki AKM'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz.

Trafik Enstitüsü'nü kuruyor, 'Yaşam Tüneli' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz.

İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.

Temel eğitimden orta öğretime geçiş sürecinde sade ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturuyoruz. Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıf var mı? Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Öyle yerler var ki bunlarda çok çok cüzi kısmi bir şey oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasınız. 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal.

Milli Savunma Bakanlığı 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, 'TCG Dolunay' ve 'TCG Doğanay' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz.

Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik.

Manisa Elazığ ve Eskişehir'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz.

Türkiye açık kaynak platformu kurarak yerli ve milli üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ'lere 274 milyon liralık destek veriyoruz. Çiftçilerimize 710 milyon liralık destek sağladık 210 milyon lira hibe desteği verdik. 391 bin 330 dekar tarım arazisinin toplulaştırmasını tamamladık. 50 bin koyun verdik Ziraat Bankası kredisiyle. Silvan tünellerinin ihalesini tamamladık. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 250 genç çiftçiye 30'ar bin lira hibe desteği veriyoruz.

Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz. Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz. İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz. Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatları tamamlanarak işletmeye alınacak.

Orta menzilli seyir füzesi çalışmalarına başlıyor, ayrıca Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (ATMACA) Projesi'nde de seri üretime geçiyoruz. Akıncı İHA Projesi sözleşmesini imzalıyoruz. Bizim görevimiz, fildişi kulelerinden millete ahkam kesenlere, insanımıza sürekli karamsarlık aşılayanlara inat, aydınlık yarınlar için mücadeleyi sürdürmektir. Milletimiz bizden bahane değil hizmet bekliyor, hayat standardını yükseltecek adımlar atmamızı bekliyor. Hiçbirimizin bu beklentileri boşa çıkarma, vaktimizi boşa geçirme lüksü yoktur.

Sizlere sürprizimizi yapıyoruz perdeyi kaldırıyoruz perdenin arkasından bakalım ne çıkacak? Yerli helikopterimiz Gökbey milletimize hayırlı olsun. Beğendiniz mi? 14 kişi alabiliyor. İsmini de beğendiniz mi? Göklerin beyi olacak inşallah. 2021'de seri üretime başlayacak.''