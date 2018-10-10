Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli para ile ticaret çağrısı

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm ülkelere milli para ile ticaret çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu.

Konuşmasında ekonomi ve ticarete yönelik mesajlar veren Erdoğan, milli para ile ticaretçağrısı yaptı.

"Tüm ülkelere milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız. Sorun zihniyeti değiştirmek" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Artık tüm Afrikalı dostlarıma söylüyorum, yerli para milli para ile gelin ortak iş yapalım diyorum. Ülkelerimizi kur baskısından kurtaralım diyorum. Bu adımı atmak durumundayız. Son haftalarda yaşadığımız spekülatif saldırılar sonrasında bunu gündemimize aldık. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle yürüttüğümüz müzakerelerde belirli oranda mesafe kaydettik. Süreç içerisinde çok daha önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Tüm ülkelerle milli para ile ticareti geliştirmeye biz hazırız. Burada önemli olan zihniyeti değiştirmek."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Terör örgütlerinin arttığı bir dönemde farklı inançlardan katrılımlarla İstanbul'da zirveler düzenledik. Türkiye olarak Afrika kıtası ile iş birliğimize büyük önem veriyoruz. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesi olan Somali'de açtık. Afrika ülkelerinden 5 bin öğrenci lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde ülkemizde eğitim alıyor.

Afrikalı kardeşlerimizin çabalarımıza destek olması en büyük memnuniyet kaynağımızdır. Ülkemizin uzattığı dostluk eli Afrika ülkeleri tarafından asla havada bırakılmamıştır. İsrail yönetiminin Kudüs'e saldırıları arttığında en büyük tepkiyi Türkiye ile beraber Afrika gösterdi. Onun için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.

Dün Macaristan'daydım. Macar dostlarımızın şöyle bir teklifi oldu. Afrika Macar eximbank ile birlikte yatırımlara girelim dedik. İnşallah Afrika'da ortak yatırımlara girme kararını aldık. Bize her fırsatta demokrasi karnesi düzenleyenler İsrail'in kameralar önünde işlediği cinayetlere sessiz kalırken Afrika ülkeleri Filistin davasına sahip çıktı. Pek çok ülke darbecileri bağrına basarken Afrika ülkeleri tavrını demokrasiden yana kullandı.

"SAVAŞLARIN YÜKÜNÜ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÇEKİYOR"

Zengin batılı devletler mültecileri ölüme açlığa mahkum edenler imkanları yok denecek kadar kısıtlı Afrika ülkeleri milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Sanılanın aksine dünyada savaşların ve göçlerin yükünü gelişmekte olan ülkeler çekiyor. Küreselleşmeyi, hayatın her alanında hissediyoruz. Kimi batılı ülkeler küreselleşmeyi tek tipleşme olarak algılıyor.

"SİHA İSTEDİK, KONGRE MÜSAADE ETMİYOR DEDİLER"

Milletinizi enflasyon yükünden kurtarmak istediğinizde karşınıza belirli kalıplar sınırlar çıkarılıyor. Karşınıza hep belirli kalıplar sınırlar çıkar. Bu çevreler savunma gibi stratejik konularda tüketici konumundan üretici konumuna geçmenizi istemezler. Nükleer güç santraline sahip olmanızı istemezler. Tek tipçi dayatmalardan birçok ülke nasibini alıyor. Afrika ülkeleri haketmedikleri muamele ile karşılaşıyor. Bugünlere kirli pazarlıklarla değil, bedel ödeyerek geldik. Savunma sanayii alanında önemli başarılara imza attık. Yüzde 80'lere varan dışa bağımlılığı yarı yarıya indirdik. Silahlı insansız hava aracını istediğimiz zaman kongre müsaade etmiyor dediler. Kötü komşu ev sahibi yapar."