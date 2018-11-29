“Çözüm için yeni fikirleri tartışmalıyız”

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda çözümden yana olduğuna dikkat çekti ve çözüme ulaşılabilmesinin, yeni fikirlerin tartışılması ile mümkün olduğunun altını çizdi

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Kıbrıs konusunda yeni fikirleri tartışmaktan korkmamak gerektiğini söyledi.

HaberKıbrıs’ın sorularını yanıtlayan Aktay, Türkiye’nin gelinen aşamada Kıbrıs konusunda çözümden yana olduğuna vurgu yaparak, çözüme ulaşılabilmesinin yeni fikirlerin tartışılması ile mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Aktay, HaberKıbrıs’ın soruları üzerine yaptığı açıklamasında Kıbrıs konusunda bugüne kadar uygulanan yöntemlerle bir yere varılamadığına ve tüm süreçlerin başarısızlıkla sonuçlandığına işaret ederek, “Müzakereler yeniden başlayacaksa bu ancak eskinin tekrarı olmayacak bir zeminde başlamalı, aksi takdirde patinaj yapılmaya devam edilir ve yine bir sonuç alınmaz. Kıbrıs meselesinde yeni bir başarısızlığa kimsenin tahammülü yoktur” dedi.

TAKVİM VE ÇERÇEVE

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için ilgili tüm tarafların belli bir hedefe varmak için belli bir takvim çerçevesinde neyin-nasıl müzakere edileceği konusunda mutabakat sağlaması gerektiğinin altını çizen Aktay, her şeyden önce Rum tarafının ne istediği konusunda bir karara varması gerektiğini söyledi.

AK PARTİ HEP ÇÖZÜME DESTEK VERDİ

Aktay, “Rum Liderliğinin ‘Kıbrıslı Türklerle bir yetki paylaşımına gitme, onların siyasi eşitliğini kabul etme ve onlarla bir ortaklık kurma niyeti var mı, varsa nasıl bir ortaklık, nasıl bir model istiyor, yoksa iki iyi komşu olarak mı yaşamak isteyip istemediği’ konusunda tutumunu netleştirmesi gerektiğini söyledi.

Aktay, “AK Parti olarak her dönemde Kıbrıs’ta çözümden yana aktif bir politika ortaya koyduk. Bir adım önde olma anlayışı ile hareket ettik. Bizim bu yaklaşımımızda bir değişiklik yok. Ama biz yine daha öncekileri tekrar edecek, sonuç odaklı olmayıp, başarısızlıkla sonuçlanacak bir sürece sıcak bakamayız. Çünkü biz meselenin çözümünden yanayız” dedi.

TÜRKİYE’NİN TAVRI NET

Doğu Akdeniz’de hidro- karbon yatakları meselesi ile ilgili Haberkıbrıs’ın sorularını da yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, bölgedeki doğal kaynakların tek taraflı bir şekilde sahiplenilmeye çalışılarak çıkarılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

KKTC’nin ve Türkiye’nin yok sayılarak bölgede atılacak adımlara karşı adımlar atma konusunda kararlı olunduğunun altını çizen Aktay, “Kıbrıs sorunu devam ederken adanın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili kimse boş hayallere kapılıp tek yanlı çözümler peşinde koşmasın” dedi.

KAŞIKÇI OLAYI VE TÜRKİYE...

Prof. Dr. Yasin Aktay Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin en yakın isimlerinden biri olarak bilinen Aktay, Türkiye’nin Kaşıkçı cinayeti sonrasında izlediği doğru politikanın yeni diplomatik krizleri önlediğini söyledi.

Aktay, Kaşıkçı olayıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Kaşıkçı cinayeti bence dökülen bir düzenin dışa yansıyan yüzü olarak ortaya çıktı. Yani dökülen derken benim kast ettiğim bir ilişkiler ağı var. Orta Doğu coğrafyasında cereyan etmekte olan bir dizi insan hakkı ihlalleri, darbe rejimleri, darbe rejimlerinin ayakta tutulması çabaları, demokratik taleplerin bastırılması ve bastırılırken bunun bir dizi insan hakkı ihlalleri ve katliamlarla yapılıyor olmasıdır.

Bu sistem ya da düzenle Yemen’de, Suriye’deki savaşta, Libya’da yapılanlar var. Türkiye’nin kuzeyinde yapılmaya çalışılanlar var. İşte Kaşıkçı olayı tüm bu yapılmaya çalışılanların, bunun arkasındaki düzenin açığa çıkmasını sağlayan bir olay oldu.”

Kaşıkçı’nın bir devlet kararı ile vahşi bir biçimde öldürüldüğüne dikkati çeken Aktay, benzer daha birçok cinayetin bugüne kadar değişik yerlerde işlendiğini, birçok masum insanın öldürüldüğünü ama bunların örtbas edildiğini anlattı ve şöyle devam etti:

“Aslında Kaşıkçı olayının benzerleri daha önce çok defa yaşandı. Ama bunlara karşı hiç kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Çünkü o katledenleri himaye edenlerin satın almış oldukları bir uluslararası medya var. Lobiler var. O lobiler bu katilleri koruyor ve onların lehine davranıyor.

Bu katillerin bütün ayıplarını örtüyor, cinayet izlerini yok ediyor. Cinayet izlerini ortadan kaldırıyor. İlk defa Kaşıkçı cinayeti ile yakalandılar ve spotlar üzerlerine döndü. İlk defa bütün yaptıklarıyla, ayıplarıyla bütün dünyaya görünür hale geldiler. Kaşıkçı olayını örtbas etmeye çalıştıkça daha fazla görünür hale geldiler. Şu anda bütün dünyanın vicdanı büyük bir imtihandan geçmektedir.

Olayın aslında sadece Cemal Kaşıkçı cinayetinin açığa çıkarılması ve aydınlatılması düzeyinden çıkarılıp bu olayla birlikte az önce anlattığım sistemi sorgulama haline getirilmesi gerekir. Fakat bizim ilk aşamada beklediğimiz Rahmetli Cemal Kaşıkçı cinayetinin net bir şekilde aydınlatılması ve suçlularının cezasını bulması, adaletin yerini bulmasıdır.”