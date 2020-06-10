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Çorum'da aslan alarmı

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Çorum'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından öldürüldü. Hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Dünyada sadece Afrika kıtasında bulunan aslanlar Anadolu'da en son 13. yüzyılda görüldü.

Çorum'da aslan alarmı

 

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında öldü. Sürünün Afgan çobanı saldıran hayvanın ‘aslan’ olduğunu iddia etti.

ALARMA GEÇİLDİ

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

  

PARÇALANMIŞ 4 HAYVAN

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak olayı anlattı:

* 4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş.

* Hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var.

* İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor.

TÜRKİYE’DE ASLAN VAR MI?

Türkiye’nin bulunduğu topraklarda yüzyıllar önce Asya Aslanı’nın yaşadığı biliniyordu. Türkiye’de nesli tükenen Asya Aslanı’nın son olarak 13. yüzyılda Anadolu'da görüldüğü tahmin ediliyor. Aslanlar, Hindistan’da yaşayan yaklaşık 400 tane Asya Aslanı dışında Afrika kıtasında sadece yaşamlarına devam ediyor.

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