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Çöpte ceset parçaları

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Kadıköy Acıbadem'de çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu belirtilen iki bacak bulundu.

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Çöpte ceset parçaları
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İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu. 

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen iki bacak buldu. 

Polis aynı kadına ait olduğu belirtilen bacakların bulunduğu konteyner ve çevresinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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