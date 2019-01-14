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Çöpte buldukları kitaplarla kütüphane kurdular

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Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin 2016 yılında çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları biriktirerek oluşturduğu kütüphane giderek büyüyor. Ansiklopedi, roman, tarih, kişisel gelişim kitaplarının yer aldığı ve 25 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanenin daha çok kişiye ulaşması için bir de çöp kamyonundan oluşturulan gezici kütüphane yapıldı.

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Çöpte buldukları kitaplarla kütüphane kurdular
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Çöpe bırakılan kitaplardan oluşturulan kütüphane 3 bin 500 kitap ile 2016 yılında faaliyete geçmişti 

 

Hediye edilebilir, ihtiyaç sahibi birine verilebilir, kütüphaneye bağışlanabilirdi ama eski sahipleri onları çöpe atmayı tercih etti. Çankaya Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri de güzel bir hareket...

 

 

Kitap sayısı 2018 sonunda bağışlarla birlikte 25 bine ulaştı

Kitap sayısı 2018 sonunda bağışlarla birlikte 25 bine ulaştı

 

AA'nın aktardığına göre ansiklopedi, roman, tarih ve kişisel gelişim kitaplarının yer aldığı kütüphaneden öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler, kitapları ödünç alabiliyor, dinlenme saatlerinde kitap okuyup satranç oynayabiliyor.

 

Ayrıca işçilerin çocukları, kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünden yararlanabiliyor. Kütüphane, isteyen herkese de açık.

Ayrıca işçilerin çocukları, kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünden yararlanabiliyor. Kütüphane, isteyen herkese de açık.

 

Kitapların köy okullarına ulaşması için çöp kamyonu gezici kütüphaneye çevrildi

Kitapların köy okullarına ulaşması için çöp kamyonu gezici kütüphaneye çevrildi

 

Öte yandan, şantiye işçileri, topladıkları kitapları köy okulları ve ilçe kütüphanelerine ulaştırmak için de bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirdi. Gezici kütüphanede, Türk ve dünya edebiyatı klasikleri, siyaset ve kişisel gelişim kitapları bulunuyor.

 

Çöpe gidecek kitapları yeniden kitapseverlere açan, kütüphaneye gelemeyenlere de kitapları ayaklarına götüren temizlik işçilerini bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz...

Çöpe gidecek kitapları yeniden kitapseverlere açan, kütüphaneye gelemeyenlere de kitapları ayaklarına götüren temizlik işçilerini bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz...

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