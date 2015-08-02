Çöp konteynerinde patlama: 1 polis yaralı

İdil ilçesinde dün saat 24.00 sıralarında yüzleri kapalı bir gurup gösterici, Alanya Caddesinde yasa dışı eylem yapmak istedi. Polise taş, molotof ve havai fişeklerle saldıran grubu dağıtmak üzere sevk edilen TOMA aracı, yoldaki barikatları...

İdil ilçesinde dün saat 24.00 sıralarında yüzleri kapalı bir gurup gösterici, Alanya Caddesinde yasa dışı eylem yapmak istedi. Polise taş, molotof ve havai fişeklerle saldıran grubu dağıtmak üzere sevk edilen TOMA aracı, yoldaki barikatları kaldırmak istedi. Yolda bulunan barikatlar kaldırıldığı sarada önceden çöp konteynerina tuzaklanmış patlayıcının patlaması sonucu araçta bulunan polislerden biri yaralandı.



Yaralı polis memuru, İdil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen zırhlı araçların havaya ateş etmesiyle grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.



Bayram KAPLAN / İDİL (Şırnak) (DHA)

