Çoklu baro düzenlemesi ile ilgili flaş gelişme

AKP'nin hazırladığı ve bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan çoklu baro düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Teklife göre üye sayısı beş binden fazla olan yerlerde yeni barolar kurulabilecek.

Her baro Türkiye Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan Meclis’te baroların yönetim yapısında ve seçim sisteminde önemli değişiklikler içeren kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Özkan’ın konuşmasından satır başları:

* Yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var.

* Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik.

* Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir’de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu.

* Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık.

* Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı’na sevk ettik.

İKİ BİN AVUKATIN İMZASIYLA YENİ BARO KURULABİLECEK

* İstanbul, İzmir ve Ankara dahil üye sayısı beş binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek.

* İki bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro oluşturulabilecek.

* Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir.

* Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır.

* Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır. Birlik Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmi beş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir.

* Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulu'nun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır.

* Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır

* Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir.

* Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir. Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacaktır.

Avukatların kıyafetleri nedeniyle geçmiş dönemde ayrımcılığa uğradıklarını hatırlatan Özkan, bu durumun da ortadan kaldırılması için düzenleme teklifinin de bulunduğunu söyledi.

Özkan, “Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır” şeklinde konuştu.

ÇOKLU BARO NEDİR?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını sürdürecek. Ancak illere çoklu baro sistemi getirilecek. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek.

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil üye sayısı beş binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek. İki bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro oluşturulabilecek. Her baro Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçimi, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu yapılacak, seçimler barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleştirilecek.

TBB en az 25 baronun yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırabilecek ama seçim yapılamayacak.