banner255
banner69
Londra’da tanıtım atağı
Londra’da tanıtım atağı
5 0
Minikler, Radyo Güven’i ziyaret etti
Minikler, Radyo Güven’i ziyaret etti
4 0
 
KTSYD Kupası’nda finalin adı; Koopspor-YDÜ
KTSYD Kupası’nda finalin adı; Koopspor-YDÜ
18 0
Koçların hedefleri final
Koçların hedefleri final
21 0
Aresliler’den güzel dereceler
Aresliler’den güzel dereceler
53 0
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
ENI ve Total şirketlerinden 7’nci parselden geri adım
30 0
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
“Halk ve UBP tabanı yeni bir cumhurbaşkanı istiyor”
17 0
banner82

Çocukların yuvarladığı lastiğin çarptığı kadın öldü

banner27

İzmir Bayraklı'da çocukların yokuş aşağı yuvarladığı kamyon lastiği iki yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vuran kadınlardan biri, kaldırıldığı hastanede öldü

Çocukların yuvarladığı lastiğin çarptığı kadın öldü
banner267

İzmir'de çocukların oyun amacıyla yokuş aşağı yuvarladığı kamyon lastiği çarptığı kadınlardan birinin ölümüne neden oldu.

Olay, geçen pazartesi günü Bayraklı ilçesi Gümüşpala 7084 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk, buldukları bir kamyon lastiğini oyun oynamak için yokuş aşağı yuvarladı. Yuvarlanan lastik, kaldırımda duran Gülbade Kevik ve Dilber Karataş'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kevik ve Karataş dengesini kaybedip yere düştü. Kafasının üzerine düşen Kevik, kanlar içinde yerde kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Kevik ve ayağından yaralanan Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kevik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle ifadelerinin alınamadığı öğrenildi.

Gülbade Kevik'in komşuları, yokuştan sürekli olarak çeşitli maddelerin aşağıya atıldığını savundu. Zaman zaman yokuş sebebiyle kazaların yaşandığını belirten Fatma Çetin (45), "Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü koptu. Ben de gürültüyü duyduktan sonra pencereye çıktım. Gülbade ablayı yaralı görünce hemen ambulansı aradım. Hastaneye gittikten birkaç saat sonra da ölüm haberini aldık. Çocuklar, zaman zaman yokuştan aşağıya lastik bırakıyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli kazalar da meydana geliyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.