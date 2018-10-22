Çocukları denizden topladılar

Muğla’da tekne battı: Ölü ve yaralılar var

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy adasına kaçmaya çalışan mülteci teknesi battı. Deniz kıyısına kadar vuran mültecileri vatandaşlar ve polisler çıkardı.

Gümbet sahilinden sabaha karşı denize açılan mülteci teknesi kıyıdan 50 metre uzakta battı. 6 metrelik fiber tekneyle açılan yaklaşık 30 mültecinin bulunduğu öğrenildi. Denizde can pazarı yaşayan mültecilerin yardımına ilk olarak vatandaşlar yetişti. Denize dalan vatandaşlar 3 çocuk 4 kadın 5 erkeği denizden çıkardı.

Uyrukları henüz belirlenemeyen mültecilerin korku dolu anları ise yürekleri burktu. Kıyıya yakın bir bölgede bulunan çocuklar güçlükle denizden çıkarıldı.

Trafik polisi, sulardan çıkardığı çocuğu kurtarmak için canla başla mücadele verdi.

Bir polis memurunun denizden çıkarılan küçük kız çocuğu için yaptığı mücadele çevrede bulunan vatandaşlar tarafından endişeli gözlerle izlendi.

FOTO: AA

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar denizde arama yaptı. 18 kişinin kurtulduğu öğrenilen tekne faciasında, 3 çocuğun durumunun ağır olduğu bildirilirken 2 kişi de yaşamını yitirdi. Polis Ekipleri kıyıda arama yaparken kıyıya vuran mültecileri ambulanslarla Bodrum Devlet hastanesine kaldırıldı.