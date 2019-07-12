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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın yat fotoğrafları...

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Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın yat fotoğrafları...
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Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı ismi firari sanık Mehmet Aydın'ın lüks yattaki fotoğraflarının iki yıl önce Antalya’da çekildiği ortaya çıktı.

  • Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, eski eşi Sıla Aydın ile birlikte lüks yatta keyif sürerken görüntülenmişti.

  • Güney Amerika'ya kaçtığı tahmin edilen Aydın'ın yat görüntüleri dolandırılanların tepkisini çekmişti. Sözkonusu fotoğrafların sırrı çözüldü.

  • Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; yat görüntüleri Türkiye’ye ait çıktı.

  • Antalya Emniyeti’ne bağlı polislerin yaptığı incelemeye göre fotoğraflar Antalya’da çekildi.

  • 2017 yılına ait olduğu belirlenen fotoğrafların Mehmet Aydın yurtdışına kaçmadan önce çekildiği bildirildi.

  • 2017'nin ocak ayında evlenen çift, boşanma aşamasında. Mehmet Aydın, 2018 yılında Çiftlik Bank soruşturmasının başlamasının ardından kayıplara karışmıştı.

  • Kurucusu olduğu Çiftlik Bank 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurtdışına kaçan "Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın kırmızı bültenle aranıyor.

    5’i firarı 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında şu anda tutuklu sanık bulunmuyor.

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