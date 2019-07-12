Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın yat fotoğrafları...

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Mehmet Aydın, eski eşi Sıla Aydın ile birlikte lüks yatta keyif sürerken görüntülenmişti.

Antalya Emniyeti’ne bağlı polislerin yaptığı incelemeye göre fotoğraflar Antalya’da çekildi.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank 132 bin 222 kişiden dolandırdığı 1 milyar 139 milyon 972 bin TL ile yurtdışına kaçan "Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın kırmızı bültenle aranıyor.

5’i firarı 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında şu anda tutuklu sanık bulunmuyor.