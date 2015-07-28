CHPnin teklifine MHP yokuz dedi

23 Temmuzda CHP, 116 millvetvekili imzasıyla Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığına, terör saldırısı ve terör eylemlerinin araştırılması için Meclis araştırma komisyonu...

23 Temmuzda CHP, 116 millvetvekili imzasıyla Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanlığına, terör saldırısı ve terör eylemlerinin araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge sunacaklarını belirterek, 116 milletvekilimizin imzasıyla bu önergemizi görüşmek üzere TBMMyi 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00te olağanüstü toplantıya çağırıyoruz demişti.

CHPnin bu adımına ilk destek HDPden gelmişti. HDP, 80 vekille orada hazır bulunacağız açıklamasını yaptı.

Meclis Başkanı İsmet Yılmaz TBMMnin 29 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00te olağanüstü toplanması için parti yöneticilerine bilgmi vermişti.

GÖZLER MHPDEYDİ



CHPnin Suruç saldırısı ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili terör komisyonu oluşturulması önerisine MHPnin destek vermeyeceği öğrenildi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHPnin Mecliste terör komisyonu kurulması önerisine karşıyız... Terörle mücadele komisyona havale edilmemeli.. Millet terörle mücadele bekliyor... değerlendirmesinde bulundu.