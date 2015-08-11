CHPli Haluk Koç ve Ak Partili Ömer Çelikin açıklaması ne anlama geliyor?

Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlunun 4 saat 20 dakika süren görüşmesinin ardından partisinin adına görüşmelere katılan Haluk Koç, koalisyon hükümeti seçeneğinin öne çıktığını ima etti. Koç, kesin dille bu cümleyi kullanmadı...

Ahmet Davutoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlunun 4 saat 20 dakika süren görüşmesinin ardından partisinin adına görüşmelere katılan Haluk Koç, koalisyon hükümeti seçeneğinin öne çıktığını ima etti. Koç, kesin dille bu cümleyi kullanmadı ancak konuşmasının satır aralarında, Türkiyeyi hükümetsiz bırakmamak için görüşmelerin yapıldığını söyledi. Parti değil ülke menfaatini öne çıkarmamız gerekiyor diyerek, parti tabanına mesaj gönderdi.



AK Partili Ömer Çelik ise daha temkinli konuştu. Çelik de önce Türkiye dedi ama, son nokta konuluncaya kadar, hala ilk günkü gibiyiz dedi.



Peki iki partinin diplomatik dilde yaptığı bu açıklamalar ne anlama geliyor?



Son 5 seçim sonucunu en yakın tahmin eden ANDY-AR araştırma şirketinin kurucusu Faruk Acar, 7 Hazirandan bu yana ve bugün yaşananları Posta.com.tr için değerlendirdi.







ERDOĞAN FAKTÖRÜ



Faruk Acar, iki parti arasında her konuda uzlaşma olsa bile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onay vermezse koalisyonun kurulamayacağını söylüyor.



Soru: İki parti koalisyon yaparsa, parti tabanları ne der?



Faruk Acar: Koalisyon zorunluluğunu zaten piyasalar 8 Haziranda satın aldı. Tabanların ne istediğine yönelik süreç başladı. Sayın Ahmet Davutoğlu ve sayın Kemal Kılıçdaroğlu da buna göre pozisyon almak istedi.



Burada Kılıçdaroğlu ve Davutoğlundan çok sayın Cumhurbaşkanı Erdoğanın ne isteyip istemediği önemli. Erdoğan, isterse bu koalisyon kurulur. İstemiyorsa, Davutoğlu dağları delse de bu koalisyon kurulmaz.



Erdoğan henüz böyle bir noktada tavrını belli etmiyor gibi görünse de kamuoyuna seçim vmesajı verdi.







CHP TABANI VE VEKİLLER İSTEMEYEBİLİR



CHPye gelirsek.. CHPde koalisyona karşı aykırı sesler çıkıyor. 138 ayrı genel başkan gibi ses çıkabilir de.



CHP VE AK PARTİ ÖNE ÇIKAR?



Soru: Yarın erken seçim olursa ne olur?



Faruk Acar: Erken seçime gidilirse, yani yarın olursa bu, Davutoğlu koalisyonu kuramadı algısı çıksa da, CHP ve Ak Parti bu seçimden kazançlı çıkar. Çünkü HDP ve MHP önemli aktör olamadı bu süreçte. Süreç fiili olarak iki parti arasında geçti. Seçmen, CHP ve Ak Partinin uzlaşamadığı konulara bakacak. Kim görüşmeler sırasında mızmızlık yaptıysa ona göre karar verecek.







AK PARTİ SEÇMENİ KOALİSYONA SICAK BAKIYOR



Soru: 8 Hazirandan bu yana parti tabanlarında yumuşama oldu mu?



Faruk Acar: Ak Parti içinde oldu. CHP ile koalisyon beklentisi ilk güne, yani 7 Haziran gecesine göre yüksek seviyeye iki katına çıktı. Ayrıca her şeye rağmen koalisyonu aramaları bunu ortaya koyuyor. Benim görüşüm, sürdürülebilir koalisyon olmayacak. Koalisyon olsa bile



Türkiye 6 ay içinde tekrar erken seçime gidecek.



Soru: Bu seçim tablosu değişir mi?



Faruk Acar: Tablo değişkenliğe uğrasa da tek başına iktidar konusunda mümkün olmadığını görüyoruz. MHP veya HDPnin baraj altında kalma ihtimali dışında tabii. Bugünün fotoğrafı bu. Yarın seçim atmosferine girildiğinde, tam tersi bir tablo da çıkabilir. Bugün verilen resim 3 ay sonrasını yansıtmaz.



