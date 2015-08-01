CHPden o askerler için kanun teklifi

CHP, haklarındaki yargılama devam eden TSK personelinin terfisini olanaksız kılan kanun hükmünün metinden çıkarılmasını istedi

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaklaşan Yüksek Askeri Şura öncesi TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifiyle, haklarındaki yargılama devam eden TSK personelinin terfi etmesini olanaksız kılan kanun hükmünün metinden çıkarılmasını önerdi. TSK Personel Kanununda değişiklik öngören kanun teklifiyle, yaklaşık bin personelin bir üst rütbeye te rfisi mümkün olabilecek. Teklif, yaklaşık 1 hafta cezaevinde kalan ancak serbest bırakılan Donanma Komutanı Koramiral Veysel Köselenin de oramiral rütbesine terfisinin mümkün olabilmesini öngörüyor.



Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi TSK Personel Kanununda değişiklik öngörüyor. Teklif, TSKdan ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyen cezalar alan personelin terfisinin olanaklı hale getirilmesini içeriyor. Önceki uygulamada, yargılaması sırasında cezaevine giren, daha sonra serbest kalsa da yargılaması devam eden personel, bir üst rütbeye terfi edemiyordu. Teklifle, hakkında karar kesinleşmeyen personelin terfisi önündeki engel kaldırılıyor.

Kaynak : Milliyet