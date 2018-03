CHPden istifa eden Özkesten zehir zemberek açıklama

CHPden istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Benim asla milyonlarca Cumhuriyet Halk Partililerle sorunum olmadı. Benim sorunum Cumhuriyet Halk Partisinin sırtından geçinenlerle olmuştur. Benim sorunum seçimlerde bile...

CHPden istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, Benim asla milyonlarca Cumhuriyet Halk Partililerle sorunum olmadı. Benim sorunum Cumhuriyet Halk Partisinin sırtından geçinenlerle olmuştur. Benim sorunum seçimlerde bile seçim için çalışmayıp, seçim sonrası olası kurultay hesapları için çalışanlarladır ve bunlara kucak açan yöneticilerledir dedi.



Özkes, TBMMde basın toplantısı düzenledi. Suruçta yapılan katliamı ve Ceylanpınarda polise karşı düzenlenen saldırıları kınadığını belirten Özkes, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diledi.



ADAYLIĞIM ESNASINDA YAŞADIKLARIM ÇEKİLİR GİBİ DEĞİLDİ



2010 yılından beri CHP Parti meclisi üyesi olduğunu vurgulayarak 24. ve 25. dönem milletvekili olarak seçildiğini hatırlatan Özkes, iki gün önce CHPden istifa ettiğini kaydederek, Partinin yönetimindeki olumsuzlukları, vicdanen rahat edemediğim ve söylenmesine inandığım her önemli şeyi sayın Genel Başkana usulü ve adabıyla bizzat arz ettim. Doğru gördüğüm şeyleri iletme konusunda hiçbir güçlük çekmedim. Bu itibarla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beye tekrar teşekkür ediyorum. Partide asla sorun olmamaya, aksine sorunların çözülmesine katkıda bulunmaya çalıştım. İlkeli ve mütevazi davrandım. Ancak hiçte istekli olmadığım halde Sayın Genel Başkanın talimatıyla atandığım Üsküdar Belediye Başkan adaylığım esnasında yaşadıklarım çekilir gibi değildi.



SEVGİ VE SAYGI EKSİKLİĞİ, DİSİPLİNSİZLİK...



7 Haziran seçimleri öncesinde de yine Sayın Genel Başkanın talimatıyla bir broşür hazırladım. Bu konuda da ciddi sorunlar yaşadım. Üsküdar adaylığım ile başlayan sorunları 9 Haziranda Sayın Genel Başkana ilettim. Partinin büyümesine engel olan, az olsun bizim olsun anlayışı, günü kurtarmaya yönelik yönetim tarzı, birlik, beraberlik sevgi ve saygı eksikliği, parti içinde disiplinsizlik gibi konuları daha net görme fırsatı buldum. Maalesef mevcut durumu muhafazaya çalışma görüntüsünden bir türlü kurtulamayan bir partide yararlı olamadığım kanaatine vardım ifadelerini kullandı.



HERKES AYRI TELDEN ÇALIYOR



Özkes, şunları kaydetti: Heyecan duyulmayan, içe dönük mücadele ile yetinilen, dağınık ve herkesin ayrı telden çaldığı, kimi kişisel çıkarların parti ve ülke çıkarlarının önüne geçebildiği bir ortamı solumaktan ve her geçen gün iktidar umutlarının azaldığını görmekten fevkalade rahatsızlık duyuyordum ki, rahatsızlık olduğum bu hususlarda eleştiri ve önerileri Sayın Genel Başkana her fırsatta arz ediyordum. Benim asla milyonlarca Cumhuriyet Halk Partililerle sorunum olmadı. Benim sorunum Cumhuriyet Halk Partisinin sırtından geçinenlerle olmuştur.



Benim sorunum seçimlerde bile seçim için çalışmayıp, seçim sonrası olası kurultay hesapları için çalışanlarladır ve bunlara kucak açan yöneticilerledir. Cumhuriyet Halk Partisi önündeki en büyük engel de işte bu gidişattır. Parti yönetimindeki kronik sorunları olanların ülke yönetimine talip olma yolunda güven sorunu yaşamalarından daha doğal bir şey olamaz.



İSTİFAYA GÖTÜREN NEDENLERİ AÇIKLAMADI



20 Temmuz Pazartesi günü Sayın Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi ile kendi seçim bölgemdeki sorunlar, partinin vizyon, politika ve güven sorunları ve son günlerde basında yer alan bölgemdeki CHPli belediyelere dair iddiaların her biriyle alakalı yaklaşık 15er dakika olmak üzere 45 dakika görüştüm. 21 Temmuz Salı günü de istifa ettim.



Kendisini partiden istifaya götüren tüm nedenleri açıklamayacağını sözlerine ekleyen Özkes açıklamasından sonra gazetecilerden soru almadı.



İHA