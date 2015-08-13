CHPdeki kritik görüşme sonrası Özgür Özelden açıklama

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 14.00te bir araya geliyor. Bugün milletvekillerini CHP Genel Merkezinde toplayan CHP lideri görüşmelere ilişkin bilgiler verdi, vekillerin görüşlerini aldı....

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın saat 14.00te bir araya geliyor. Bugün milletvekillerini CHP Genel Merkezinde toplayan CHP lideri görüşmelere ilişkin bilgiler verdi, vekillerin görüşlerini aldı.

Toplantı sonrasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kameraların karşısına geçti ve AK Parti ile CHP arasında bir koalisyon olup olmayacağı yarın belli olacak diye konuştu.

CHPli Özgür Özel şunları söyledi:

Masada sadece vatandaşa verdiğimiz sözler var. CHP için o masa oturmak bazen o masada kalkmatan çok daha zor oldu.

BİZ KOALİSYONUN KURULMASINI İSTİYORUZ



Genel Başkanımızın ifadesi ile biz koalisyonun olmasını istiyoruz, çünkü Türkiyeye erken seçimin getireceği maddi ve manevi yüklerden endişe ediyoruz. Yarından itibaren CHPliler gittikleri illerde neleri ifade edeceklerini biliyorlar.Koalisyon kurlmasını engelleyen bir üst akıl var.

Sahadaki milletvekillerimiz seçmenin MHPye bir tepkisi olduğunu söylüyor.

Eğer bu koalisyon kurulamazsa sayın Genel Başkanımız bu koalisyonun neden kurulamadığı konusunda sayın Başbakanın açıklama yapmasını bekleyeceğini söyledi.

Birilerinin elinde ülkenin direksiyonu bizim elimizde de kırmızı plakaların direksiyonu olsun istiyorlar.

Görüşmede hiç bir bakanlık için pazarlık yapılmadı.

KOALİSYON OLMAZSA...

Yarın koalisyon olmazsa erken seçimin değil herşeye hayır deyip bu defa evet diyebilecek MHP ile koalisyonu da dikkatle izleyeceğiz.

Şehit cenazelerinde yaşananlar anlatıldı. Mecliste terör komisyonu kurulmaması konusunda tepkiler aktarıldı. Bu tepkilerden birisi de şehit annesinden geldiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Anayasa bana esneklik tanımıyor ifadesi aslında aklındaki planı deşifre etmiştir.

CHPLİ VEKİLLERE 19 SAYFALIK BROŞÜR



Öte yandan, toplantıda milletvekillerine, CHPnin koalisyon ilkeleri ve Türkiyenin 5 temel sorunu başlıklı 19 sayfalık bir broşür dağıtıldı. CHPnin koalisyon için açıkladığı 14 ilkeye yer verilen broşürde, Türkiyenin dış politika, ekonomi, Anayasa, eğitim ve toplumsal barış konularında sorun yaşadığı ifade edildi.

KOALİSYON 4 YILLIK OLMALI



Beklenen atılımların yapılması, demokrasinin sağlam temellere oturtulması, yurttaşların refah ve özgürlüğünün geliştirilmesi için kurulacak koalisyon hükümetinin, yüksek profilli, 4 yıllık süreyle iktidarda kalmayı hedefleyen, güven ve samimiyetin bulunduğu bir yapıda olması gerektiği belirtilen broşürde, şunlara yer verildi:

Kurulacak koalisyon hükümeti yüksek profilli, içeriye ve dışarıya güven veren bir yapıda olmalı, 4 yıl süreyle iktidarda kalmayı hedeflemeli. Koalisyon hükümeti, ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda alınması gereken bazı kararları büyük bir cesaret ile almak zorunda. Kısa vadeli politik hesaplarla, yapısal bir dönüşüm hayata geçirilemez. Uzun soluklu olmayan ve sadece günübirlik ihtiyaçları karşılamak için kurulan bir hükümet, koltuk pazarlığından öteye gidemez, istikrar sağlayamaz. Böyle bir hükümette birileri makam sahibi olabilir ama kaybeden Türkiye olur.

Toplumsal kutuplaşmayı aşmak, oluşan ön yargıları yıkmak, Türkiyenin özlem duyduğu huzur ve barış ortamını önce siyasette sağlamak için, koalisyon ortaklarının, gereken güven ortamını sağlaması gerektiğine işaret edilen broşürde, Türkiyenin sorunlarının çözülmesi için samimiyetle gayret sarf edilmesi de istendi.

ÖNCE TÜRKİYE



CHPnin Türkiyenin içinden geçmekte olduğu bu kritik süreçte, önce Türkiye diyerek, cesaretle adım attığı vurgulanan broşürde, şunlar kaydedildi: Karşı karşıya olduğumuz sorunları çözmek için, ilkeler üzerinde uzlaşmış, yüksek profilli, yapısal dönüşüm odaklı ve topluma güven verecek bir hükümet kurulmasında uzlaşılması halinde, CHP, tarihi sorumluluğunu yerine getirecektir.