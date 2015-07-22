CHP-MHP sokağında şaşırtan iki araç

İstanbul, Seyrantepede iki partinin il merkezlerine 100 metre mesafede arka arkaya park etmiş iki aracın aynı plakayı taşımaları şaşırttı.

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İstanbul Seyrantepede cep telefonuyla çekilen bir fotoğrafta Audi marka bir otomobil ile Volkswagen marka bir minibüsün plakalarının aynı olduğu görüldü. CHP ve MHP İl Başkanlıklarına 100 metre mesafede park halinde görüntülenen araçlardaki plaka ise Ankarada 2012 model bir Mercedese kayıtlı çıktı...



İstanbul Seyrantepedeki Metro Durağının bulunduğu noktada biri Audi marka bir otomobil diğeri Volkswagen marka transporter 2 araç, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Art arda park halindeki iki siyah aracın da aynı 06 L .... plakasını taşıması dikkat çekti. Plakanın resmi kaydı ise 2012 model Mercedes marka bir araca ait.



ŞÜPHE UYANDIRDI



Fotoğrafı çeken ve adının açıklanmasını istemeyen vatandaşın iddiasına göre önlerinde çakar diye tabir edilen ışıklar bulunuyordu. Araçların park halinde bulunduğu yer, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına 50 metre, MHP İstanbul İl Başkanlığı binasına da yaklaşık 100 metre mesafedeydi. Ergenekon ve Çukurambar soruşturma dosyalarına giren ortam dinleme iddialarında, fotoğraftakine benzer minibüsler gündeme gelmişti.



Fotoğrafı çeken vatandaş, iddialarını şöyle sürdürdü: İki araçta aynı plakaları görünce fotoğrafladım. Ancak Audi marka araç ayrılırken, diğer araca yanaşarak içindekilerle kısa süreli konuştu.

Kaynak : Habertürk