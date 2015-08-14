CHP'li vekil: 7 hastalık Suriyelilerle geldi

TBMM'de konuşan CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Suriyelilerle birlikte 7 hastalığın Türkiye'de yeniden türediğini belirtti.

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CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Suriyeli göçmenlerle Türkiyede daha önce kontrol altına alınan sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, tüberküloz, kızamık, tifo ve bruselloz hastalıkların tekrar görülmeye başladığını söyledi.

İrgil, TBMMde düzenlediği basın toplantısında, Suriyeli sığınmacılar ve buna bağlı ortaya çıkan halk sağlığı sorunlarına değindi.

Suriyedeki koşullar nedeniyle sağlık hizmetlerinin yürütülemediğini, buradan Türkiyeye de kontrolsüz bir sığınmacı girişi olduğunu ve bu kişilerin Türkiyenin dört bir yanına dağıldıklarını belirten İrgil, şunları kaydetti:

Suriyeli göçmenlerle Dünya Sağlık Örgütünün açıklamalarına göre, şu anda Suriyede görülmeyen, bizde de kontrol altına alınan ve görülmeyen 7 bulaşıcı hastalık tekrar sahneye çıktı. Bunlar sıtma, şark çıbanı, çocuk felci, tüberküloz, kızamık, tifo ve bruselloz. Bu 7 hastalık Türkiyede elimine edilmişti, görülmez olmuş, kontrol altına alınmıştı. Fakat son yıllarda şark çıbanında bir artış görüyoruz.

Sağlık Bakanlığının birtakım önlemler aldığını, doktorların gayretli bir çalışma yürüttüğünü, Suriyelilerin kaldığı kamplarda vakaların kontrol altında olduğunu aktaran İrgil, ancak kampların dışında şehirlerdeki çocukların aşısız olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Yakın zamanda okulların açılacağına ve çocukların bir arada bulunduğu ortamların oluşacağına işaret eden İrgil, Okullar açılmak üzere. Çocuklar bir araya geldiğinde salgın hastalıkların hızla yayılma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle özellikle kızamık, çocuk felci ve diğer bulaşıcı hastalıklar açısından toplumun uyarılmasını, yöneticilerin önlem almasını, Suriyeli çocukların aşılarının tamamlanmasını, gerekirse Türkiyedeki çocuklara ek aşı yapılmasını öneriyoruz diye konuştu.

Kaynak : AA