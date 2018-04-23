CHP'den İYİ Parti hamlesi

15 CHP milletvekili istifa edip İYİ Parti'ye geçti

CHP'den 15 milletvekili, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. "Milli İrade Formülü" ismi verilen bu hamle ile İYİ Parti, Meclis'te grup kurma sayısına ulaşarak seçimlere doğrudan katılma hakkı elde etmiş oldu. İşte istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 isim... İYİ Parti seçimlere katılabilecek mi? sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı beklenirken CHP'li 15 milletvekili, parti kararıyla istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Böylece Meclis'te 5 milletvekili olan İYİ Parti, grup oluşturma sayısı olan 20 milletvekiline ulaşarak seçimlere doğrudan katılma hakkı elde etmiş oldu. İki parti arasındaki anlaşmaya "Milli İrade Formülü" ismi verildiği açıklandı. İŞTE O 15 İSİM



İstifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekilleri ise şunlar:



"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş." "SİYASİ DEĞİL DEMOKRATİK"



CHP Grup Başkanvekli Engin Altay, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Erdoğan anayasayı kanunları çiğnemek konusunda tereddüt göstermiyor. Türkiye'nin bütün kurumlarını yönetmeyi bir alışkanlık haline getirdi. Seçimlere katılabilecek partiler bellidir. YSK'nın hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile görüş İyi Parti tarafından olumlu olmasına rağmen karar alınaması siyasidir. Biz CHP olarak demokrasi ayıbına karşı arayışımızı sürdüreceğiz. YSK'nın değerli üyelerinin OHAL baskısına maruz kalmamalarını istiyoruz. Demokrasi herkes için. Bu sebeple demokrasinin kazanması için siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla 15 milletvekili partimizden istifa edip İyi Parti'ye katıldılar." "GENEL BAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA..." Ardından söz alan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise şunları söyledi: "15 Milletvekilimiz genel başkanımızın talimatıyla istifa ederek İyi Parti'ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İyi Parti'nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor. 15 milletvekili arkadaşımızın katılmasına gerek olmadan İyi Parti'nin seçimlere girme hakkının varolduğunu herkes biliyor. Seçimlere girme hakkı olan bir partiyi seçimlere sokmamaya çalışıyorlar. 15 arkadaşımız parti kararıyla seçimlerin YSK kazasına uğramaması için İyi Parti'ye geçme kararı almışlardır. 24 Haziran'a kadar başka tuzaklar da ortaya çıkarılabilir. Bununla ilgili de gerekli tüm adımları atacağız." 24 HAZİRAN'DAKİ SEÇİMLERE KATILABİLECEK



İyi Parti'nin büyük kongresini yaptığı tarih itibariyle 24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılamayacağı iddia edilmişti.



15 CHP'li milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçmesiyle, İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı. Böylece İyi Parti, Meclis'te grup kurma sayısı olan 20 milletvekiline ulaşarak 24 Haziran'daki seçimlere doğrudan katılma hakkı elde etmiş oldu.



Siyasi partiler kanununun 36'ncı maddesine göre bir partinin seçime katılabilmesi için "illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması" gerekiyor.



ŞU ANDA 5 MİLLETVEKİLİ VAR



İyi Parti'nin şu anda Meclis'te 5 milletvekili bulunuyor: Balıkesir Milletveki İsmail Ok, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu.