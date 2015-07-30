CHP 9 maddeden vazgeçti! 14 ilke 5'e indi

AK Parti ile koalisyon görüşmelerine 14 ilke ile başlayan CHP, “olmazsa olmaz” 5 yeni hedef belirledi.

CHP ile AK Parti arasında görüşmeler sürerken 5 yeni hedef belirleyen CHP yönetimi bu hedeflerin gerçekleşmesinde ısrarlı olma kararı aldı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP ile görüşmeleri yürüten heyetten, görüşmeler hakkında bilgi aldıktan sonra MYK toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, CHPnin yeni 5 ilkesi konusunda CHP yöneticilerini bilgilendirdi.



5 YENİ HEDEF



Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu 5 hedefi, Eğitim, dış politika, Kürt sorunu, anayasa ve ekonomi diye saydı. Kılıçdaroğlu, bu konularda CHPnin görüşleri çerçevesinde bir uzlaşma sağlanmaması durumunda koalisyonda olmayacağını söyledi.



Kılıçdaroğlu eğitim başlığı altında 4+4+4e son verilmesini, tüketen ekonomiden üreten ekonomi modeline geçilmesini ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesini yeni hedefler olarak sıraladı.

Kaynak : Vatan